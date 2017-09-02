واصل اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تألقه مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2018، حيث سجل هاتريك في المباراة بين البرتغال وجزر فارو. ووفقا لما ذكره حساب «ميستر شيب» المتخصص في الإحصائيات، فإن رونالدو وصل إلى 78 هدفا مع المنتخب البرتغالي، ليصبح خامس أفضل هداف في تاريخ المنتخبات، متفوقا على أسطورة البرازيل، بيليه، الذي يملك 77 هدفا مع منتخب البرازيل.

ويتصدر قائمة الهدافين الدوليين، اللاعب الإيراني، علي دائي، الذي سجل 109 أهداف، يليه بوشكاش (84)، وشيتالو (79)، وحسين سعيد وكريستيانو رونالدو (78)، وبيليه (77).

كما أصبح رونالدو، بهذه الثلاثية، ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا مع المنتخبات الأوروبية عبر التاريخ، حيث تفوق على اللاعب المجري، كوتشيش، الذي سجل 75 هدفا، بينما يبقى المجري الآخر، بوشكاش، هو أفضل أوروبي بـ84 هدفا.

وصار رونالدو ثاني لاعب يسجل 13 هدفا أو أكثر، في موسم واحد من تصفيات كأس العالم، بعد أن وصل الصربي مياتوفيتش إلى 14 هدفا، في تصفيات كأس العالم 1998.

وأصبح نجم ريال مدريد خامس لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية مع منتخب بلاده، بعد جيرد مولر وباوليتا وفان بيرسي وليفاندوفسكي.

وفي رقم قياسي آخر، أصبح رونالدو أكثر لاعب أوروبي تسجيلا في تصفيات كأس العالم عموما، برصيد 29 هدفا، متفوقا على الأوكراني أندريه شفيتشنكو (26 هدفا).

كما أصبح ثالث أكبر هداف في تاريخ تصفيات كأس العالم، بعد الإيراني علي دائي (35 هدفا)، وكارلوس رويز من غواتيمالا (39 هدفا).

وأضحى رونالدو ثاني لاعب في التاريخ، يسجل هاتريك في 4 مناسبات بتصفيات كأس العالم، بعد أن سبقه لذلك اللاعب النيوزيلندي، فوغهان كوفيني.