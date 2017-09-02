جددت فرنسا فوزها على هولندا وتغلبت عليها 4-0 اول من امس على «ستاد دو فرانس» في باريس وانتزعت صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وتناوب على تسجيل الاهداف انطوان غريزمان (14) وتوماس ليمار (73 و88) وكيليان مبابي (90+1). ورفعت فرنسا رصيدها في الصدارة الى 16 نقطة بعد الجولة السابعة، بفارق ثلاث نقاط امام السويد التي تراجعت الى المركز الثاني بخسارتها امام مضيفتها بلغاريا 2-3.

في حين تجمد رصيد هولندا عند 10 نقاط وتراجعت الى المركز الرابع، وهي كانت تنازلت عن الصدارة في المرحلة السابقة بخسارتها امام ضيفتها السويد 1-2. ورفعت بلغاريا رصيدها الى 12 نقطة في المركز الرابع. وفي مباراة ثالثة ضمن المجموعة ذاتها، فازت لوكسمبورغ على بيلاروسيا 1-0.

واستمرت المنافسة على صدارة المجموعة الثانية بين البرتغال الثانية وسويسرا المتصدرة بعد فوزهما على ضيفتيهما جزر فارو 5-1 واندورا 3-0 تواليا.

وتتصدر سويسرا الترتيب برصيد 21 نقطة، وانحصرت المنافسة على المركزين الاولين بينها وبين البرتغال (18)، فيما رفعت المجر الثالثة رصيدها الى 10 نقاط بعد فوزها على ضيفتها لاتفيا آخر المجموعة 3-1. وأغرق منتخب بلجيكا مرمى نظيره من جبل طارق بتسعة اهداف نظيفة في لياج في المجموعة الثامنة.

وعززت بلجيكا صدارتها للمجموعة برصيد 19 نقطة، وابتعدت 6 نقاط مستفيدة من تعادل اليونان مطاردتها السابقة (13 نقطة) سلبا مع استونيا. وقلبت قبرص تخلفها امام البوسنة بهدفين الى فوز 3-2.

وتجمد رصيد البوسنة عند 11 نقطة مقابل 10 لقبرص و5 لاستونيا، وبقيت جبل طارق من دون رصيد.