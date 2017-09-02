تفوق على «الكالتشيو» الذي حل ثانياً بـ 800 مليون يورو

أنفقت أندية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مبلغ قياسيا قدره 1.4 مليار جنيه استرليني (1.8 مليار دولار) في سوق الانتقالات الصيفية، حسبما أعلنت شركة «ديلويت» لتدقيق الحسابات. وسجلت الأندية الانجليزية رقما قياسيا ايضا وصل الى 210 ملايين جنيه استرليني في اليوم الأخير للانتقالات.

وارتفع بالتالي الانفاق في سوق الانتقالات بنسبة 23% عما كان عليه في العام الماضي (1.165 مليار جنيه).

وأوضح دان جونز من شركة ديلويت ان أندية الدوري الانجليزي الممتاز كانت قادرة على الإنفاق نظرا الى زيادة الإيرادات بشكل كبير، وتحديدا من عائدات النقل التلفزيوني.

واستفادت أندية الدوري الممتاز من حقوق البث التلفزيوني التي تبلغ قيمتها حاليا حوالي 8.3 مليارات جنيه استرليني (10.8 مليارات دولار و9.3 مليارات يورو)، والتدفق غير المسبوق للإيرادات من الداخل والخارج، ما أتاح لها دفع مبالغ طائلة لتعزيز صفوفها.

وحافظ الدوري الانجليزي على مكانه الطليعي بين الدوريات الكبرى برغم إنفاق باريس سان جرمان الفرنسي مبلغ 222 مليون يورو لضم المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة الاسباني فـــــي أغلى صفقة كروية في التاريخ.

كما أبرم سان جرمان ثاني أغلى صفقة في العالم بإعلانه الخميس قبيل إقفال باب الانتقالات ضم الدولي الشاب كيليان مبابي (18 عاما) من موناكو بطل الدوري في عقد إعارة يتضمن خيار الشراء مقابل 180 مليون يورو حسب تقديرات صحافية.

وأنفقت الأندية الإيطالية نحو 800 مليون يورو لضم لاعبين جدد، وسجلت الأندية الألمانية رقما قياسيا بإنفاقها 600 مليون يورو.

وكان مان سيتي النادي الأكثر إنفاقا بمبلغ 215 مليون جنيه استرليني، وسجل رقما قياسيا لـــه. كما أنفق تشلسي بطل الدوري في الموسم الماضي 180 مليون جنيه استرلينــي.

وأنفق كل من مان يونايتد وايفرتون 145 مليون جنيه ايضا.

وأبرم أرسنال صفقة قياسية بالنسبة له بإنفاقه أكثر من 45 مليون جنيه.

وحطم ليفربول رقمه القياسي في سوق الانتقالات مرتين، أولا بضم الجناح المصري محمد صلاح من روما الإيطالي في صفقة قدرت بحوالي 33 مليونا، ثم بضم الغيني نابي كيتا من لايبزيغ الألماني مقابل نحو 48 مليون جنيه، لكنه سينتقل الى صفوفه في صيف 2018.

وجعــــــل توتنهام المدافع الدولي الكولومبي دافينسون سانشيز أغلى لاعب ينتقل الى صفوفه، بعد أن دفع مبلغا قياسيا قدره 42 مليون جنيــــه الى أياكس أمستردام الهولنـــدي للحصول على خدماته.