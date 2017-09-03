واصلت الروسية ماريا شارابوفا والاميركية المخضرمة فينوس وليامس المصنفة تاسعة تقدمهما وبلغتا الدور الرابع لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، رابع بطولات الغراند سلام، على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.

وفازت شارابوفا على الاميركية صوفيا كينين 7-5 و6-2.

وتلتقي شارابوفا بطلة 2006 في مباراتها المقبلة اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا السادسة عشرة الفائزة على الكرواتية دونا فيكيتش 6-2 و6-3.

وتشارك الروسية في البطولة الاميركية ببطاقة دعوة بعد تراجع تصنيفها لابتعادها 15 شهرا بسبب ثبوت تناولها مادة ميلدونيوم المحظورة.

وعادت شارابوفا (30 عاما) الى الملاعب في ابريل الماضي، لكنها لم تتلق بطاقة دعوة للمشاركة في بطولتي رولان غاروس وويمبلدون، كما انها اضطرت الى الانسحاب من اكثر من دورة بسبب الإصابة.

وكانت الروسية العائدة اخرجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية من الدور الاول بفوزها عليها 6-4 و4-6 و6-3، ثم احتاجت الى ثلاث مجموعات ايضا للتغلب على المجرية تيميا بابوش 6-7 (4-7) و6-4 و6-1 في الثاني.

وخرجت فوزنياكي المصنفة اولى في العالم سابقا من الدور الثاني بخسارتها امام الروسية الاخرى ايكاترينا ماكاروفا، وهي كانت انتقدت المحاباة غير المقبولة لصالح شارابوفا.

وخاضت الدنماركية مباراتها في الدور الثاني للبطولة في احد الملاعب الفرعية، في حين ان شارابوفا المتوجة بخمسة القاب كبيرة في مسيرتها خاضت مبارياتها على ملعب «آرثر آش» اكبر ملاعب البطولة.

وتأهلت الأميركية المخضرمة فينوس وليامس المصنفة تاسعة الى الدور الرابع بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري 6-3 و6-4.

وجاء فوز فينوس في اليوم الذي وضعت فيه شقيقتها الأصغر سيرينا والمصنفة اولى في العالم سابقا مولودها الاول في احد مستشفيات فلوريدا.

وكانت فينوس (37 عاما) خسرت في يوليو نهائي بطولة ويمبلدون الانجليزية امام الإسبانية غاربيني موغوروتسا.

وسبق لموغوروتسا بلوغ الدور الرابع في فلاشينغ ميدوز بفوزها بسهولة تامة على السلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا 6-1 و6-1، وستواجه في مباراتها المقبلة التشيكية بترا كفيتوفا الثالثة عشرة الفائزة على الفرنسية كارولين غارسيا الثامنة عشرة بسهولة ايضا 6-0 و6-4.