كشف رئيس مان يونايتد السابق مارتن ادواردز عن اليوم الذي استقال فيه السير أليكس فيرغسون، المدير الفني التاريخي للشياطين الحمر، قبل اعتزاله بخمسة عشر عاما.

وقال إدواردز في مقابلة مع «ديلي ميل» البريطانية «في صيف العام 1998، كان الجميع في مان يونايتد مستاء بعد خروج الفريق خالي الوفاض وخسارة الدوري الإنجليزي في جولته الأخيرة لصالح أرسنال بقيادة الفرنسي أرسين فينغر».

وتابع «بعدها بأيام اجتمعنا مع فيرغسون وعبرنا عن استيائنا من النتائج وفشل الفريق في جلب الألقاب، ما جعله غاضبا لأنه ظن أننا نحمله المسؤولية، لذلك قرر الاستقالة».

وأضاف «لم أرغب في الاعلان عن الاستقالة للعامة، لأنني كنت واثقا من تراجعه في القرار، لأن فيرغسون كان يعتبر مان يونايتد بيته ولم يكن يفكر في التخلي عنه مهما كلف الأمر».

واختتم «لم تمر أيام حتى عاد فيرغسون من الاستقالة واستمر مع الفريق ليحصد الثلاثية، الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، وهو الإنجاز الذي لم يحققه سواه في إنجلترا».

وكان فيرغسون قريبا من الاعتزال في العام 2002 ولكنه تراجع واستمر في مسرح الأحلام حتى 2013 ليعلن اعتزاله بعد 26 عاما كاملة قضاها في «أولد ترافورد».