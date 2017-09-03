يسعى منتخب فرنسا الى الاقتراب خطوة اضافية من التأهل الى نهائيات كأس العالم المقررة العام المقبل في روسيا عندما يستضيف لوكسمبورغ اليوم في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الاولى للتصفيات الاوروبية.

وتلعب في المجموعة الاولى ايضا بيلاروسيا مع السويد وهولندا مع بلغاريا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة الى النهائيات، بينما سيكون على أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثاني بين المجموعات التسع خوض ملحق فاصل لحسم البطاقات الأربع المتبقية.



وتتصدر فرنسا ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، مقابل 13 للسويد و12 لبلغاريا و10 نقاط لهولندا، و5 لبيلاروسيا و4 للوكسمبورغ.

وتأمل السويد في تعويض خسارتها امام بلغاريا 2-3 حين تحل ضيفة على بيلاروسيا، وذلك من أجل إبقاء فرصتها قائمة بالتأهل المباشر حتى الجولة الأخيرة من التصفيات.



من جهتها، تخوض هولندا بإشراف المدرب ديك ادفوكات اختبارا صعبا ضد ضيفتها بلغاريا التي دخلت على خط المنافسة على المركز الثاني.

ولا تملك هولندا خيارا سوى الفوز في المباريات الثلاث المتبقية من التصفيات لإمكان خوض الملحق، اذ تبتعد عن فرنسا المتصدرة ست نقاط، والا فستجد نفسها خارج نهائيات مونديال 2018.

وفي المجموعة الثانية، تلتقي جزر فارو مع اندورا، والمجر مع البرتغال، ولاتفيا مع سويسرا.

وتتصدر سويسرا الترتيب برصيد 21 نقطة، مقابل 18 للبرتغال و10 نقاط للمجر، و5 لجزر فارو و4 لاندورا و3 للاتفيا.



وفي المجموعة الثامنة، تلعب استونيا مع قبرص، وجبل طارق مع البوسنة والهرسك، واليونان مع بلجيكا.

وتتصدر بلجيكا الترتيب برصيد 19 نقطة مقابل 13 لليونان و11 للبوسنة و10 نقاط لقبرص و5 لاستونيا ولا شيء لجبل طارق.

ألمانيا تهزم التشيك

اقتربت ألمانيا بطلة العالم أكثر من التأهل الى نهائيات كأس العالم في كرة القدم، بعد عودتها بنقاط صعبة من أرض تشيكيا 2-1، فيما احتفظت انجلترا بصدارة مجموعتها بعد فوز باهت في مالطا.

ورفعت ألمانيا التي حققت فوزها السابع على التوالي رصيدها الى 21 نقطة بفارق 5 نقاط عن ايرلندا الشمالية التي تخطت مضيفتها المتواضعة سان مارينو 3-0.



وفازت النرويج على ضيفتها اذربيجان 2-0، لتقتنص منها المركز الرابع بفارق الأهداف.

وسجلت انجلترا رباعية في الشوط الثاني فعادت بالنقاط من مالطا 4-0 لتحتفظ بصدارة المجموعة السادسة بفارق نقطتين عن سلوفاكيا الفائزة على سلوفينيا 1-0.

ورفع منتخب «الاسود الثلاثة» رصيده الى 17 نقطة من 7 مباريات، بفارق نقطتين عن سلوفكيا و6 عن سلوفينيا واسكتلندا، علما بانه يستقبل سلوفاكيا على ملعب ويمبلي الاثنين المقبل.

واختلطت الأوراق في المجموعة الخامسة، بعد خسارة صادمة ومذلة لپولندا المتصدرة امام الدنمارك 0-4 وعودة مونتينيغرو بالنقاط من كازاخستان.



وتقلص الفارق بين پولندا المتصدرة (16 نقطة) والراغبة بالعودة الى النهائيات اثر غيابها في 2010 و2014، الى 3 نقاط مع كل من مونتينيغرو والدنمارك.

وفي مباراة ثالثة، فازت رومانيا على ضيفتها ارمينيا 1-0 لترفع رصيدها الى 9 نقاط في المركز الرابع.