بات منتخب المكسيك خامس المتأهلين الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا عام 2018 بعد فوزه على نظيره البنمي 1-0 في مكسيكو ضمن الدور الحاسم من تصفيات منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

ورفع منتخب المكسيك رصيده الى 17 نقطة فضمن احد المراكز الثلاثة الاولى المؤهلة مباشرة الى النهائيات بغض النظر عن نتائجه في الجولات الثلاث المتبقية، ليلحق بمنتخبات البرازيل وإيران واليابان وروسيا المضيف.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الاولى في منطقة الكونكاكاف مباشرة الى النهائيات، في حين يخوض صاحب المركز الرابع مباراتي ملحق مع خامس التصفيات الآسيوية.

ويبلغ منتخب المكسيك نهائيات كأس العالم للمرة السادسة عشرة في تاريخه، والسابعة على التوالي، وافضل نتائجه بلوغه ربع النهائي في النسختين اللتين استضافهما عامي 1970 و1986، وتوقف قطاره في دور الـ 16 في آخر 6 مشاركات بين 1994 و2014.

خسارة جديدة للأميركان

وفي نيوجيرسي، خسرت الولايات المتحدة امام كوستا ريكا 2-0.

وفي بورت اوف سباين، خسرت ترينيداد وتوباغو امام هندوراس 2-1.

رفعت كوستاريكا الثانية رصيدها الى 14 نقطة، وتجمد رصيد الولايات المتحدة الثالثة عند 8 نقاط، بفارق الاهداف امام هندوراس التي باتت رابعة بفارق نقطة امام بنما، وتأتي ترينيداد وتوباغو أخيرة بثلاث نقاط.

وتعقد بالتالي موقف الولايات المتحدة الباحثة عن التأهل الثالث على التوالي الى المونديال، وستكون مباراتها ضد مضيفتها هندوراس الجمعة المقبل شبه حاسمة.



علما انها اكتسحت هندوراس على ارضها بسداسية نظيفة ذهابا في 25 مارس 2016.