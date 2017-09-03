أعلن مسؤول في مجلس ادارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ان ليفربول الانجليزي طلب مبلغ 200 مليون يورو للتخلي عن لاعب الوسط الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو، وان النجم الارجنتيني ليونيل ميسي سيوقع قريبا على عقد جديد.

وأكد مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة البرت سولر امس في مؤتمر صحافي ان مجلس الإدارة لن يعرض مستقبل النادي للخطر من خلال تلبية المطالب المفرطة.

وقال سولر «طلب ليفربول مبلغ 200 مليون يورو (238 مليون دولار) من اجل لاعب كنا نريده»، منتقدا في الوقت ذاته التضخم المتفشي في سوق الانتقالات.

وأبرز المسؤول الرياضي البرشلوني أن السوق بات يعاني من تضخم كبير، موضحا أن ما حدث في السوق هذا العام يقودهم إلى أعتاب نموذج مختلف تماما.

وأضاف «كنا نحن أصحاب الأندية التقليدية الذين نقود هذه العمليات، لكن الأمر لم يعد كذلك، الآن باتت الدول هي المحرك الرئيسي للأمور، وكذلك صناديق الاستثمار والأثرياء».

وأنهى برشلونة سوق الانتقالات الصيفية بربح طفيف بعد حصوله على 222 مليون يورو هي قيمة البند الجزائي الذي دفعه باريس سان جرمان لضم البرازيلي الآخر المهاجم نيمار مطلع الشهر الماضي في أغلى صفقة كروية في العالم.

ميسي يجدد قريبا

على صعيد آخر، أوضح المدير المسؤول عن الأقسام الرياضية المحترفة في النادي الكاتالوني ان عقد ميسي الجديد الذي تم التوصل اليه في يوليو ولم يوقع حتى الآن، «تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين، وسيوقع قريبا جدا».

وأضاف «عندما يعلن النادي عن اتفاق فلا يقوم بذلك وكأنه يرمي نفسه في الماء دون معرفة ان الطرف الآخر موافق عليه.



تم الاتفاق على العقد الجديد، وعندما اقول انه تم الاتفاق عليه فهذا يعني بالتأكيد ان ذلك تم من قبل الطرفين».