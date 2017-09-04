كشف كيليان مبابي، اللاعب الجديد لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، رغبته في ان يطبع «تاريخ» العاصمة الفرنسية حيث ولد، وذلك بعد أيام من انتقاله القياسي محليا من موناكو بطل الدوري.

وقال اللاعب الشاب (18 عاما) في تصريحات لبرنامج رياضي على قناة «تي أف 1» الفرنسية «اللاعبون الكبار طبعوا تاريخ بلدهم أكان على مستوى المنتخب أو على مستوى ناديهم».

وأضاف مبابي المتحدر من بوندي في الضواحي الباريسية «ما أريده هو ان أطبع فعلا تاريخ مدينتي، باريس سان جرمان كان فعلا المشروع الذي يتيح لي مواصلة تطوري».



وردا على سؤال عما اذا أثر قدوم نيمار على خياره بالانتقال الى سان جرمان، أجاب مبابي بالنفي، الا انه شدد على ان «اللعب مع نيمار هو أمر استثنائي فعلا، باريس سان جرمان كان يثير اهتمامي حتى قبل نيمار»، معتبرا ان قدوم الأخير شكل دفعة إضافية.

أضاف «عندما تنضم الى ناد من هذا النوع، يطمح الى ان يصبح أفضل ناد في العالم، يصبح لديك طموح بإحراز كل الألقاب، دوري أبطال أوروبا هو جزء من هذه الألقاب، لذا سنلعب للفوز به».