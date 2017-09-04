كشف مدرب نادي أرسنال الانجليزي لكرة القدم، الفرنسي أرسين فينغر، ان الأخير عرض 100 مليون يورو على موناكو بطل فرنسا لضم لاعبه الدولي توماس ليمار الا ان اللاعب قرر البقاء مع ناديه.

وخلال مقابلة ضمن برنامج رياضي على قناة «تي أف 1» الفرنسية، تحدث فينغر عن رغبته في ضم اللاعب الدولي البالغ من العمر 21 عاما، وذلك في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية التي اختتمت الخميس الماضي.

وردا على سؤال عما اذا كان النادي اللندني قد حاول استقطاب ليمار في اللحظات الأخيرة، أجاب فينغر «نعم»، قبل ان يوضح ان الانتقال لم يحصل «لأن اللاعب قرر البقاء في موناكو».

وردا على سؤال ثان عما اذا كان «المدفعجية» قد عرضوا 100 مليون يورو، أجاب «نعم»، مبررا المبلغ بأن اللاعب يتمتع بقدرة «هائلة» حول الكرة، «وهو شبه كامل في الهجوم والدفاع، هو لاعب متوازن جدا».