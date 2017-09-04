أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون المركز الأول في جائزة ايطاليا الكبرى، المرحلة الثالثة عشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، ليتصدر الترتيب العام على حساب سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الذي اكتفى بالمركز الثالث.

وغداة كسره الرقم القياسي لعدد مرات الانطلاق من المركز الأول، تفوق هامليتون على منافسه الألماني ليحقق فوزه السادس هذا الموسم والثاني على التوالي، ليحتل صدارة الترتيب العام للبطولة بفارق 3 نقاط.

كما أظهر فريق مرسيدس تفوقه على فيراري في عقر داره، بحلول سائقه الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثاني خلف البريطاني.