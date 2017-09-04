يعول المنتخب الانجليزي على الهداف هاري كاين للاقتراب من بلوغ نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2018، بينما تسعى ألمانيا حاملة اللقب إلى ضمان تأهلها، وذلك ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال الروسي اليوم.



فضمن الجولة الثامنة من التصفيات، تستضيف انجلترا سلوفاكيا في قمة المجموعة السادسة التي يتصدرها «الأسود الثلاثة» برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، بفارق نقطتين عن ضيفه.



وفي حال فوز المنتخب الانجليزي على نظيره السلوفاكي سيكون في موقع الأفضلية لضمان التأهل المباشر عن المجموعة، إذ تتبقى له بعد مباراة اليوم مباراتان أسهل نسبيا أمام ضيفه السلوفيني (الرابع) ومضيفه الليتواني (الخامس) في اكتوبر المقبل.



ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة الى النهائيات، بينما سيكون على أفضل 8 منتخبات حلت ثانية في المجموعات التسع خوض ملحق فاصل لحسم البطاقات الأربع المتبقية.



وفي حال فوز انجلترا اليوم على ملعب ويمبلي الشهير في لندن سيصبح المنتخب في حاجة إلى نقطتين فقط من مباراتيه الأخيرتين.



وتدخل سلوفاكيا المباراة بعد فوز صعب في الجولة السابعة على ضيفتها سلوفينيا بنتيجة 1-0، بهدف سجله آدم نيميتش في الدقيقة 81، والذي ساهم في تعزيز موقع منتخب بلاده في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن اسكوتلندا وسلوفينيا في المركزين الثالث والرابع.



وفي المجموعة نفسها تلتقي اسكوتلندا مضيفتها مالطا وتستقبل سلوفينيا ليتوانيا.



ولا يزال المنتخبان الاسكوتلندي والسلوفيني في موقع المنافس على بطاقة الملحق على الأقل، اذ يبتعدان بفارق 4 نقاط فقط عن سلوفاكيا، قبل 3 جولات على انتهاء التصفيات.



وفي المجموعة الثالثة اقتربت ألمانيا حاملة لقب كأس العالم 2014 في البرازيل من بلوغ النهائيات للمرة التاسعة عشرة في تاريخها.



وفازت ألمانيا في الجولة الماضية بصعوبة على الجمهورية التشيكية 2-1، لتواصل صدارتها للمجموعة برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، وبفارق 5 نقاط عن ايرلندا الشمالية الثانية.



ويستضيف «ناسيونال مانشافت» اليوم المنتخب النرويجي، في مباراة يسعى خلالها لاعبو المدرب الالماني يواكيم لوف الى حصد النقاط الثلاث التي ستضمن لهم بلوغ النهائيات في حال تعثر المنتخب الايرلندي الشمالي الذي يستضيف التشيك (الثالثة مع تسع نقاط).



وكان لوف أعرب عن عدم رضاه عن أداء منتخب بلاده في مباراته الأخيرة، معتبرا ان لاعبيه كانوا «محظوظين» في المباراة ضد التشيك.



وأضاف «لقد فزنا، هذا هو الأهم»، ليحافظ بذلك المنتخب الالماني على سجله المثالي التصفيات، مع 7 انتصارات في 7 مباريات.



وفي مباريات أخرى ضمن المجموعة نفسها، تجد ايرلندا نفسها في مواجهة صعبة على أرضها أمام التشيك، بعد فوزها على مضيفتها سان مارينو المتواضعة في المرحلة السابقة 3-0.



وفي المجموعة الخامسة تبدو المنافسة على أشدها بين المتصدرة پولندا (16 نقطة من سبع مباريات) ومونتينيغرو الثانية والدنمارك الثالثة (تتساويان بالنقاط مع 13 نقطة)، فبعد خسارة پولندا المفاجئة 0-4 أمام الدنمارك وفوز مونتينيغرو على كازاخستان 3-0، اختلطت الأوراق في هذه المجموعة.



وفي مواجهات اليوم تستضيف مونتينيغرو رومانيا (الرابعة مع 9 نقاط)، بينما تحل الدنمارك ضيفة على أرمينيا (الخامسة مع 6 نقاط)، وتستضيف پولندا كازاخستان الأخيرة مع نقطتين.

لوف: المشاغبون الألمان ليسوا مشجعينا

اعتبر مدرب المنتخب الالماني يواكيم لوف ان الهتافات النازية التي رددها مشجعون للمنتخب في براغ خلال مواجهة التشيك في تصفيات مونديال 2018، هي بمنزلة «عار» على ألمانيا.



وخلال مؤتمر صحافي امس عشية المباراة ضد ضيفه المنتخب النرويجي في شتوتغارت، قال لوف: «لا يمكنني ان أنتقل مباشرة الى الأسئلة الرياضية من دون التعليق على ما جرى في براغ، يتملكني الغضب، وأنا متأثر لرؤية ان بعض من يسمون أنفسهم مشجعين، يستخدمون كرة القدم، ومباراة دولية» لرفع شعارات من هذا القبيل، مضيفا: «هم يجلبون العار لبلدنا».



وأضاف: «أنا مؤيد لفرض عقوبات قاسية جدا بحق مثيري الاضطرابات هؤلاء، لا نريدهم، لسنا منتخبهم، وليسوا مشجعينا»، متابعا: «مع الأخذ في الاعتبار تاريخنا، من المهم ان نمثل بجدارة بلدنا ومثل التسامح والاحترام والانفتاح على العالم التي يتمتع بها».