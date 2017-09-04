واصل الاسباني المصنف أول عالميا رافايل نادال والسويسري المصنف ثالثا روجيه فيدرر، مسيرتهما نحو نصف نهائي مرتقب بينهما في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في التنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، ببلوغ كل منهما الدور الرابع.

وشهدت البطولة المقامة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك، طرد الايطالي فابيو فونييني بسبب تعليقات مسيئة لسيدة كانت تتولى تحكيم مباراته مع مواطنه ستيفانو ترافاغليا في الدور الأول.

في الدور الثالث، تفوق نادال بطل فلاشينغ ميدوز 2010 و2013، على الأرجنتيني ليوناردو ماير المصنف 59 عالميا بنتيجة 6-7 (3-7)، 6-3، 6-1، و6-4.

وسيلتقي «الماتادور» في الدور المقبل الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف الفائز على الصربي فيكتور ترويسكي بثلاث مجموعات 6-1، 6-0، و6-4.

وواصل فيدرر الساعي الى لقب سادس في فلاشينغ ميدوز، مسيرته بفوزه على الاسباني فيليسيانو لوبيز 6-3، 6-3، و7-5.



ويلتقي فيدرر في الدور الرابع المخضرم الالماني فيليب كولشرايبر، الفائز على الاسترالي جون ميلمان 7-5 و6-2 و6-4.

وبلغ النمساوي المصنف سادسا دومينيك تييم الدور الرابع في فلاشينغ ميدوز للمرة الثالثة في الأعوام الأربعة الأخيرة، بفوزه على الفرنسي أدريان مانارينو 7-5، 6-3 و6-4.



وسيواجه تييم بطل 2009 الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو المتفوق على الاسباني روبرتو باوتيستا آغون 6-3، 6-3، و6-4.

وفي مباريات أخرى ضمن الدور الرابع، يلتقي الروسي أندري روبليف (19 عاما) البلجيكي المصنف تاسعا دافيد غوفان الذي تأهل على حساب الفرنسي غايل مونفيس المنسحب لإصابة في ركبته اليمنى.

وفي إجراء عقابي، أعلن منظمو البطولة طرد الايطالي فونييني بعد توجيهه عبارات مسيئة الى الحكم لويز إنغزيل خلال مباراته في الدور الأول لفردي الرجال، والتي خسرها أمام ترافاغليا.

بليسكوفا تتفادى الإقصاء

ولدى السيدات، تفادت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة أولى عالميا الاقصاء من الدور الثالث، بفوز صعب على الصينية شواي جانغ 3-6 و7-5 و6-4.

وتواجه بليسكوفا في الدور الرابع الأميركية جينيفر برايدي، علما ان التشيكية تحاول التشبث بصدارتها للتصنيف إزاء الاسبانية غاربيني موغوروتسا بطلة ويمبلدون 2017، والأوكرانية إلينا سفيتولينا.

وتلتقي سفيتولينا المصنفة رابعة الاميركية ماديسون كيز المصنفة 15، بينما تواجه موغوروتسا الثالثة التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة 13.