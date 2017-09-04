صربيا تقترب من التأهل.. وفنلندا تهزم ايسلندا سجل ايسكو هدفين من ركلة حرة بيمناه ويسارية جميلة من خارج المنطقة فقاد إسبانيا الى وضع قدمها في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، بعد فوزها الكبير على ضيفتها إيطاليا 3-0، في قمة المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية، التي شهدت اقتراب صربيا من التأهل وسقوط ايسلندا المفاجئ أمام فنلندا.

ورفعت إسبانيا، بطلة 2010، رصيدها الى 19 نقطة من 7 مباريات منفردة بالصدارة بفارق 3 نقاط عن إيطاليا بطلة العالم 4 مرات التي منيت بخسارتها الأولى في التصفيات.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 في نوفمبر 2016، فقطعت إسبانيا شوطا كبيرا نحو نهائيات روسيا، إذ يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى النهائيات، بينما سيتعين على أفضل 8 منتخبات تحل في المركز الثاني بالمجموعات التسع خوض ملحق فاصل لحسم البطاقات الأربع المتبقية.

واختار مدرب إسبانيا خولين لوبيتغي تشكيلة من دون رأس حربة صريح، معولا على دافيد سيلفا وماركو اسنسيو وايسكو أمام اندريس اينيستا وسيرجيو بوسكيتس وكوكي، تاركا الفارو موراتا والمخضرم العائد دافيد فيا على مقاعد البدلاء.

ورغم اعتماد مدرب إيطاليا جانبييرو فنتورا الذي افتقد كلاوديو ماركيزيو وجورجو كييليني، على تشكيلة هجومية 4-2-4 مع اندريا بيلوتي وتشيرو ايموبيلي مدعومين من لورنتسو انسينيي وانطونيو كاندريفا، إلا أن الأفضلية في الشوط الأول كانت لإسبانيا بشكل واضح.

على ملعب فريقه سانتياغو برنابيو في مدريد، افتتح ايسكو التسجيل من ضربة حرة جميلة إلى يمين الحارس جانلويجي بوفون (13).

وفي ظل سيطرة إسبانية، تسلم ايسكو من انييستا على مشارف المنطقة، فأطلقها يسارية أرضية جميلة على يسار بوفون مسجلا هدفه الثاني (40)، ليصبح اول لاعب اسباني يسجل هدفين في مباراة واحدة من خارج المنطقة منذ عام 2004.

وبعد 5 دقائق من نزوله بديلا لإنييستا، سجل الفاروموراتا هدف إسبانيا الثالث من مسافة قريبة في المرمى الخالي بعد هدية من المدافع سيرخيو راموس من الجهة اليمنى (77).

وفي المجموعة عينها حققت ألبانيا الثالثة فوزا متوقعا على ضيفتها ليشتنشتاين المتواضعة 2-0 في إلباسان، لترفع ألبانيا التي يشرف عليها الإيطالي كريستيان بانوتشي، رصيدها الى 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الكيان الصهيوني الذي خسر أمام مقدونيا بهدف غوران بانديف (73).

صربيا تقترب

وفي المجموعة الرابعة تعادلت جمهورية ايرلندا للمرة الثالثة على التوالي مع مضيفتها جورجيا وصيفة القاع 1-1 في تبيليسي، فانفردت صربيا بالصدارة بعد فوزها السهل على ضيفتها مولدافيا متذيلة الترتيب 3-0 في بلغراد.

في اللقاء الأول منح شاين دافي التقدم مبكرا لإيرلندا مسجلا هدفه الدولي الأول برأسية (4) قبل معادلة فاليري كازايشفيلي لأصحاب الأرض من مسافة قريبة (34).

ورفع فريق المدرب الايرلندي الشمالي مارتن اونيل رصيده الى 13 نقطة، مقابل 15 لصربيا.

وقلصت ويلز الثالثة الفارق الى نقطتين مع ايرلندا بفوزها المتأخر على ضيفتها النمسا الرابعة (8 نقاط)، بهدف لاعب ليفربول الانجليزي اليافع بنجامين وودبورن (17 عاما) في مباراته الدولية الأولى، وذلك بعد 5 دقائق على نزوله (74).

فنلندا تهزم ايسلندا

وفي المجموعة التاسعة حققت فنلندا وصيفة القاع فوزها الأول بعد 5 خسارات متتالية على حساب ايسلندا الثانية 1-0 في تامبيري، مقدمة خدمة كبيرة لكرواتيا التي توقفت مباراتها مع ضيفتها كوسوفو الأخيرة بعد أقل من نصف ساعة على انطلاقها بسبب هطول أمطار غزيرة في زغرب.



وأكملت ايسلندا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد روريك غيسلاسون قبل ربع ساعة من النهاية.



وتجمد رصيد ايسلندا عند 13 نقطة بالتساوي مع كرواتيا، فيما استغلت أوكرانيا تأجيل مباراة كرواتيا على أكمل وجه لتتصدر مع 14 نقطة بعد فوزها المهم على ضيفتها تركيا 2-0 بهدفي اندري يارمولنكو (18 و42).