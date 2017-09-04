أصبحت بلجيكا أول المنتخبات الأوروبية المتأهلة الى نهائيات مونديال 2018 عبر التصفيات، وذلك بفوزها على مضيفتها اليونان 2-1 في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثامنة.



وتدين بلجيكا بفوزها الى روميلو لوكاكو الذي منحها النقاط الثلاث (74) بهدفه العاشر في التصفيات، بعد أن تقدمت عبر يان فيرتونغن (70) قبل أن يعادل البرتغالي الأصل زيكا لليونان (73).



وانضمت بلجيكا الى روسيا المضيفة والبرازيل (أميركا الجنوبية) وإيران واليابان (آسيا) والمكسيك (كونكاكاف)، بعدما رفعت رصيدها الى 22 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن البوسنة التي أصبحت ثانية على حساب اليونان بعد فوزها على جبل طارق 4-صفر في البرتغال.