حسمت بلجيكا بطاقتها وأصبحت أول المنتخبات الأوروبية المتأهلة الى نهائيات مونديال 2018 عبر التصفيات، وذلك بفوزها في الجولة الثامنة على مضيفتها اليونان 2-1، فيما حققت فرنسا نتيجة مخيبة على ارضها بتعادلها مع لوكسمبورغ 0-0.

في المجموعة الثامنة، عاد المنتخب البلجيكي من بيرايوس بفوز ثمين جدا على نظيره اليوناني وضعه في نهائيات 2018.

ورفعت بلجيكا، قبل جولتين على نهاية التصفيات، رصيدها الى 22 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن البوسنة التي أصبحت ثانية على حساب اليونان بعد فوزها على جبل طارق 4-0 في البرتغال.

وفي المجموعة الأولى، فرط المنتخب الفرنسي بفرصة الاقتراب خطوة كبيرة من النهائيات، بعدما تعثر أمام ضيفه اللوكسمبورغي للمرة الأولى منذ العام 1914 بالتعادل معه 0-0 في تولوز.

ورغم هذه النتيجة التي اعادت فرنسا بالذاكرة الى تاريخ 8 فبراير 1914، اي التاريخ الذي فشلوا فيه للمرة الأخيرة في الفوز على لوكسمبورغ (خسروا 4-5)، ما زالوا في الصدارة بفارق نقطة عن السويد التي تغلبت بدورها على مضيفتها بيلاروسيا 4-0، واربع عن هولندا الفائزة على ضيفتها بلغاريا 3-1.

ويختتم المنتخب الفرنسي مشواره في التصفيات ضد بلغاريا وبيلاروسيا في صوفيا وسان دوني على التوالي في 7 و10 اكتوبر المقبل.

في المقابل، تعقدت مهمة هولندا رغم فوزها على ضيفتها بلغاريا 3-1، وذلك بسبب عودة السويد بانتصار كبير من باريساو على بيلاروسيا 4-0.

وبدأت تلوح بالأفق بوادر غياب ثان على التوالي للهولنديين عن بطولة كبرى بعد أن كانوا غائبين ايضا عن كأس أوروبا 2016، علما أن غيابهم الأخير عن كأس العالم كان في العام 2002.

وما يزيد من صعوبة هولندا أنها تتخلف بفارق كبير من الأهداف عن السويد التي تلتقي في الجولة المقبلة مع لوكسمبورغ، وبالتالي حتى لو فازت عليها في الجولة العاشرة الأخيرة المقررة في امستردام يوم 10 اكتوبر، فإن بطاقة الملحق ستكون من نصيب المنتخب الاسكندنافي أو فرنسا التي تبدو أقرب الى بطاقة التأهل المباشر.

وفي المجموعة الثانية، استمرت المطاردة بين سويسرا والبرتغال، بعد فوز الأولى على مضيفتها لاتفيا 2-0 في ريغا والثانية على مضيفتها المجر في بودابست 1-0، وبقيت سويسرا في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن البرتغال.

ويبدو أن المباراة التي ستجمع المنتخبين في الجولة الأخيرة المقررة في 10 اكتوبر في لشبونة ستكون فاصلة لتحديد هوية المنتخب الذي سينال بطاقة التأهل المباشر الى النهائيات.

وفي مباريات اليوم، يحل المنتخب الاسباني ضيفا ثقيلا على ليشتنشتاين، وهو يتصدر مجموعته بفارق ثلاث نقاط عن ايطاليا التي تواجه منتخب الكيان الصهيوني، وبات مشوار «الماتادور» سهلا لبلوغ النهائيات بعد سحقه لايطاليا في المباراة الماضية (3-0).

وتستكمل المباريات بلقاءات: كوسوفو وفنلندا، آيسلندا وأوكرانيا، تركيا وكرواتيا، النمسا وجورجيا، مولدوفا وويلز، إيرلندا وصربيا، مقدونيا وألبانيا.