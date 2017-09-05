فجرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية مفاجأة بعدما كشفت عن تدخل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في إقناع مجلس إدارة برشلونة بعدم التعاقد مع اللاعب مسعود أوزيل لاعب نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وأضافت الصحيفة أن اوزيل لم يكن اللاعب الوحيد الذي اعترض عليه ميسي، بل كان هناك أيضا مدافع ريال سوسيداد انيجو مارتينيز.

وأكدت الصحيفة أن ميسي شعر بالإحباط لعدم إتمام صفقات مواطنيه انخيل دي ماريا وباولو ديبالا والبرازيلي فيليبي كوتينيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الأول للفريق الكاتالوني ميسي لم يكن سعيدا بهذه الفكرة واللعب بجوار أوزيل ونقل مشاعره لإدارة النادي.

وكانت إدارة برشلونة قد حاولت التعاقد مع الدولي الألماني مسعود أوزيل نجم نادي أرسنال الإنجليزي في الانتقالات الصيفية من أجل تعويض رحيل البرازيلي نيمار.