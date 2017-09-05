استبعد المهاجم الإسباني دييغو كوستا (28 عاما) عن تشكيلة الـ 25 لاعبا التي قدمها فريقه تشلسي بطل الدوري الانجليزي لدور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما أدرج مان يونايتد اسم مهاجمه السويدي العائد زلاتان ابراهيموفيتش.

وكان المدرب الإيطالي لتشلسي أنطونيو كونتي أورد اسم المهاجم الإسباني ضمن التشكيلة التي تقدم بها لخوض منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم العلاقة المتوترة بينهما وإبلاغه بأنه لا يندرج ضمن خططه للموسم الجديد.

إلى ذلك، وكما كان متوقعا، أدرج اسم السويدي المخضرم ابراهيموفيتش (35 عاما) في يونايتد، رغم أن مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو استبعد إمكانية مشاركته مع الفريق قبل بداية 2018.

وكان اسما صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو وقلب الدفاع الفرنسي ايلياكيم مانغالا ضمن تشكيلتي ليفربول ومان سيتي على التوالي، بعدما فشل الأول في تحقيق رغبته بالانتقال الى برشلونة الإسباني، وعدم تمكن فريق الثاني من إيجاد منافس يرغب في التعاقد معه بسعر مناسب.