لن يحقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مع نادي مان سيتي الانجليزي الممتاز حول مدى تطبيقه لقواعد اللعب المالي النظيف بعدما طالبت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني بفتح هذا التحقيق.

وطالبت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني، التي أيدت قرار الاتحاد الأوروبي للعبة بالتحقيق مع باريس سان جرمان الفرنسي صاحب الصفقات الضخمة، بتتبع تمويلات وموارد الناديين بعد أن أنفق كل منهما أكثر من 200 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال رئيس رابطة الدوري الاسباني خافيير تيباس في هذا الإطار: «التمويل الذي يتم تقدميه من الخارج يشوه المسابقات الأوروبية ويساهم في زيادة تضخم أسعار اللاعبين، ما سيضر بصناعة كرة القدم».

من جهته، قال الاتحاد الأوروبي في بيان «لن يتم التحقيق مع مان سيتي بخصوص قواعد اللعب المالي النظيف وأي تقارير تتناول هذا التحقيق لا أساس لها».