يرى البلجيكي إدين هازارد لاعب نادي تشلسي، أن نادي ريال مدريد الإسباني هو الأفضل في العالم حاليا، وأن المدير الفني للوس بلانكوس، زين الدين زيدان يستطيع فعل أي شيء داخل الملعب.

وقال هازارد في حوار لصحيفة «ماركا» الإسبانية «ريال مدريد الآن هو أفضل نادي في العالم». وأضاف «زيدان فاز بجميع الألقاب كلاعب ومدرب.

هو رجل استثنائي، الجميع يعرفه كلاعب». وتابع «عندما تفكر في كرة القدم فأنت تفكر في زيدان، لأنه يستطيع فعل أي شيء داخل الملعب. إنه أمر سحري، أنا سعيد لرؤيته داخل الملعب».

كما تحدث البلجيكي الدولي عن البطولات التي يشارك فيها «البلوز»، وقال «دوري الأبطال هو بطولة صعبة، والدوري الإنجليزي أيضا».

وعن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية هذا العام، قال هازارد «لم لا؟ لكنني لا ألعب من أجل ذلك. هي ليست أولوية».