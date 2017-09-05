يسعى المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي إلى تشديد الضغط على تشيلي، عندما يستضيف فنزويلا اليوم ضمن الجولة 16 لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2018.

وقبل ثلاث مباريات على انتهاء مشوار التصفيات، تجد الأرجنتين نفسها في المركز الخامس للمجموعة الجنوب أميركية، بفارق الأهداف عن تشيلي التي تحتل المركز الرابع، آخر مراكز التأهل المباشر إلى مونديال السنة المقبلة الذي تستضيفه روسيا. ويخول المركز الخامس صاحبه خوض ملحق مؤهل مع منتخب من أوقيانيا.

وكان مشوار الأرجنتين في التصفيات متذبذبا، وتواصل في الجولة الخامسة عشرة بتعادل سلبي مع مضيفتها الأوروغواي. إلا أن خسارة تشيلي بثلاثية نظيفة أمام الپاراغواي، أبقى على حظوظ المنتخب الأرجنتيني في انتزاع بطاقة التأهل أو خوض الملحق على الأقل.

وتعادلت الأرجنتين مع الأوروغواي سلبا في مونتيفيديو، ما جعلها تتساوى مع تشيلي برصيد 23 نقطة وبفارق الأهداف.

وستلعب تشيلي مجددا مع بوليفيا اليوم في مواجهة معقدة بسبب الظروف المناخية الصعبة نظرا لارتفاع العاصمة البوليفية لاباز عن سطح البحر، علما ان المضيف فقد آماله في التأهل الى المونديال.

وكانت مسيرة التشيلي في التصفيات قد تعرضت لنكسة كبيرة بعد خسارتها القاسية أمام ضيفتها الپاراغواي في الجولة الأخيرة.

وفي لقاء آخر، تستضيف صاحبة المركز الثاني كولومبيا البرازيل المتأهلة رسميا والتي ضمنت إنهاء التصفيات في الصدارة. وسيسافر المنتخب الأوروغواياني الثالث الى الپاراغواي في رحلة محفوفة بالمخاطر لأن المنتخب المضيف في حاجة ماسة إلى الفوز للحفاظ على آماله بالتأهل، خصوصا أن نقطتين فقط تفصلانه عن تشيلي والأرجنتين.

كذلك تسعى البيرو المتساوية بالنقاط مع الپاراغواي (21 نقطة) إلى رفع عدد انتصاراتها المتتالية إلى ثلاثة عندما تحل ضيفة على الاكوادور صاحبة المركز الثامن برصيد عشرين نقطة.