انتهى مشوار الروسية ماريا شارابوفا عند الدور الرابع من بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية للتنس، آخر البطولات الاربع الكبرى، بينما تفوقت التشيكية بترا كفيتوفا باقصاء الاسبانية غاربيني موغوروتسا، وبلغت الاميركية فينوس وليامس ربع النهائي متحدية سنواتها الـ 37.

وخسرت شارابوفا، العائدة الى البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ 18 شهرا بعد الايقاف بسبب المنشطات، أمام اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا المصنفة سادسة عشرة 7-5 و4-6 و2-6.

وتلتقي سيفاستوفا التي ستخوض ربع نهائي البطولة الأميركية للسنة الثانية تواليا، مع العائدة الاميركية سلون ستيفنز الفائزة على الالمانية يوليا جورج 6-3 و3-6 و6-1.

وغابت ستيفنز عن الملاعب 11 شهرا بسبب إصابة في القدم، وكانت عودتها في يوليو مخيبة في ويمبلدون اذ خرجت من الدور الاول، لكن ذلك لم يمنعها من ان تصيب نجاحا في فلاشينغ ميدوز وتحقق أفضل نتيجة لها حتى الآن في البطولة الأميركية، لاسيما انها اقصت في الدور السابق البولندية انييسكا رادفانسكا الثالثة عشرة.

أما وليامس بطلة 2000 و2001، فستخوض ربع نهائي بطولة كبرى للمرة الـ 39، بعد فوزها على سواريز نافارو 6-3 و3-6 و6-1.

وتنتظر فينوس مهمة صعبة في ربع النهائي لأنها ستواجه التشيكية كفيتوفا (27 عاما) التي أظهر أداؤها انها طوت صفحة مؤلمة كادت تنهي مسيرتها قبل الاوان، بعد إصابتها نهاية العام الماضي بجروح بالغة في يدها اليسرى التي تلعب بها، أثناء قيامها بالدفاع عن نفسها في مواجهة لص حاول سرقة منزلها.