حقق المنتخب الأسترالي فوزا في غاية الصعوبة على ضيفه التايلندي 2-1 امس على ملعب «ملبورن ريكتانغولر ستاديوم» في ملبورن، وذلك في الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة الى مونديال 2018.

وبعد أن ضمنت اليابان (20 نقطة) البطاقة الأولى عن هذه المجموعة الى النهائيات بفوزها في الجولة الماضية على استراليا (19 نقطة) بالذات 2-0، اصبح الصراع على البطاقة الثانية بين «سوكيروس» والسعودية (16 نقطة).

ودخل ابطال آسيا 2015 الى المباراة وهم على المسافة ذاتها من السعودية لكن الأخيرة تتمتع بأفضلية الأهداف، ما يعني أنه كان يتعين على رجال المدرب انجه بوستيكوغلو تحقيق نتيجة كبيرة امام تايلند لتعويض فارق الأهداف، وذلك في حال فوز السعودية على ضيفتها اليابان في وقت لاحق.

وكان بإمكان اصحاب الأرض تحقيق مبتغاهم لو نجحوا في ترجمة الفرص الكثيرة التي حصلوا عليها، لكن الكرة رفضت دخول الشباك وحتى ان القائمين والعارضة نابا عن الحارس التايلندي في 3 مناسبات قبل أن يأتي الفرج في الدقيقة 69 عبر تومي يوريتش الذي حول الكرة برأسه في الشباك.

لكن فرحة الأستراليين لم تدم طويلا لأن تايلند استغلت اندفاعهم نحو المرمى بحثا عن المزيد من الأهداف، وأدركت التعادل في الدقيقة 82 بكرة «على الطاير» من بوكهاو انان.

ولم يتأثر رجال بوستيكوغلو معنويا رغم صعوبة الوضع وثابروا حتى استعادوا التقدم ونالوا النقاط الثلاث بفضل مهاجم هرتا برلين الألماني ماثيو ليكي الذي سقطت الكرة أمامه اثر ركلة ركنية فأطلقها في الشباك رغم كثافة اللاعبين في المنطقة.

وأصبحت استراليا بحاجة الآن الى خدمة من اليابان، وسيكون تعادل الأخيرة مع السعودية (لعبت في ساعة متأخرة أمس) كافيا لأبطال آسيا 2015 من أجل التأهل الى النهائيات للمرة الرابعة على التوالي والخامسة في تاريخهم.