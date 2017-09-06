بلغ السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا، ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، ليلاقي الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الذي حرمه لقب آخر البطولات الأربع الكبرى عام 2009.

وبلغ اللاعبان الدور ربع النهائي بفوز فيدرر على الالماني فيليب كولشرايبر 6-4 و6-2 و7-5، وتفوق الأرجنتيني على النمساوي دومينيك تييم 1-6، 2-6، 6-1، 7-6 (7-1) و6-4 في مباراة ماراتونية خاضها وهو مريض.

ويبحث فيدرر عن لقبه السادس في البطولة المقامة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك، علما انه حقق ألقابه الخمسة بشكل متوال بين العامين 2004 و2008، وكان على وشك تحقيق لقب سادس تواليا في 2009، الا انه خسر في النهائي أمام دل بوترو الذي كان في العشرين من عمره فقط حينها، بخمس مجموعات.

ويتفوق السويسري على الارجنتيني المصنف 24 عالميا، بمجموع المواجهات المباشرة «16 فوزا مقابل 5 هزائم فقط». ويسعى فيدرر الى تعزيز رقمه القياسي في «الغراند سلام» وإحراز لقبه العشرين.

وستكون مباراة ربع النهائي الأولى بين اللاعبين في فلاشينغ ميدوز منذ النهائي قبل ثمانية أعوام.

أما دل بوترو، فبلغ ربع النهائي بعد لقاء ماراثوني مع تييم المصنف سادسا عالميا والذي تقدم بمجموعتين نظيفتين، قبل ان يقلب الأرجنتيني الأمور لمصلحته، على رغم إعياء المرض.

كما واصل الاسباني رافايل نادال، المصنف الأول، مشواره وبلغ الدور ربع النهائي. وفي الدور الرابع فاز نادال على الاوكراني الكسندر دولغوبولوف 6-2 و6-4 و6-1. ويواجه نادال في مباراته القادمة الروسي الشاب اندري روبليف (19 عاما).

بدورها احتاجت الوصيفة بليسكوفا الى 46 دقيقة فقط لتتخلص من عقبة برايدي المصنفة 91 عالميا في اول مواجهة بينهما، وتبلغ الدور ربع النهائي الثالث لها في بطولات الغراند سلام هذا الموسم (انتهى مشوارها عند هذا الدور في استراليا ووصلت الى نصف النهائي في رولان غاروس الفرنسية).

وتلتقي بليسكوفا في اختبارها المقبل الأميركية كوكو فانديفيغه المصنفة عشرين.

وتغلبت الاميركية ماديسون كيز (22 عاما) على الاوكرانية ايلينا سفيتولينا الرابعة 7-6 (7-2) و1-6 و6-4.