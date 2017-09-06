ضمنت نيوزيلندا خوضها الملحق مع خامس منطقة أميركا الجنوبية، بعد تعادلها مع مضيفتها جزر سليمان 2-2 في هوناريا في إياب نهائي تصفيات منطقة اوقيانيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وبدت نيوزيلندا في طريقها لتحقيق فوز كبير آخر في معقل منافستها بعدما تقدمت بهدفين نظيفين لماير بيفن (14) وهاديسي اسينغاري (21 خطأ في مرمى فريقه)، لكن جزر سليمان عادت الى أجواء اللقاء بعدما قلصت الفارق في الدقيقة 28 من ركلة جزاء لميكا ليالافا، ثم انتظرت حتى الدقيقة 78 لإدراك التعادل من ركلة جزاء أيضا لهنري فارودو.

وكانت نيوزيلندا، الطامحة للمشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها (خرجت من الدور الأول عامي 1982 و2010)، ضامنة بشكل كبير تأهلها إلى الملحق الذي يقام ذهابا وايابا في 6 و14 نوفمبر، بعد فوزها الكبير ذهابا في اوكلاند بنتيجة 6-1.

وشارك في تصفيات اوقيانيا المؤهلة الى الملحق المنتخبات الستة التي تأهلت إلى الدور الثاني من كأس اوقيانيا العام الماضي، ووزعت على مجموعتين، فتصدرت نيوزيلندا الأولى أمام كاليدونيا الجديدة وفيجي، وجزر سليمان الثانية أمام تاهيتي وبابوا غينيا الجديدة، وخاض المتصدران النهائي.

ومثلت نيوزيلندا أوقيانيا في كأس القارات التي أقيمت هذا الصيف في روسيا، وخسرت مبارياتها الثلاث.

وستواجه مهمة صعبة في سعيها لبلوغ مونديال 2018، إذ ستواجه أحد منتخبات أميركا الجنوبية.