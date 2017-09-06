وضع المنتخب الألماني حامل اللقب قدما في نهائيات مونديال روسيا 2018 بعد فوزه الاستعراضي على ضيفه النرويجي 6-0، فيما حسم المنتخب الإنجليزي مواجهته المفصلية مع ملاحقه السلوفاكي 2-1 في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية.

في المجموعة الثالثة وعلى ملعب «مرسيدس بنز ارينا» في شتوتغارت، استعرض المنتخب الألماني ودك شباك ضيفه النرويجي بسداسية بعد مباراة هيمن عليها بشكل كامل، خلافا لمباراة الجولة السابقة يوم الجمعة عندما عانى للفوز على مضيفه التشيكي 2-1.

وحافظت ألمانيا على سجلها المثالي في التصفيات بتحقيقها فوزها الثامن من أصل ثماني مباريات، وأصبحت بالتالي بحاجة الى نقطة من مباراة الجولة قبل الأخيرة في الخامس من الشهر المقبل ضد ملاحقتها ايرلندا الشمالية.

ورفع فريق المدرب يواكيم لوف الى 24 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن ايرلندا الشمالية التي تبدو في طريقها للحصول على بطاقة الملحق المخصص لأفضل ثمانية منتخبات وصيفة في المجموعات التسع، كونها تتقدم بفارق 6 نقاط عن اذربيجان الفائزة في هذه الجولة على سان مارينو المتواضعة 5-1.

فوز مفصلي لإنجلترا

وفي المجموعة السادسة وعلى ملعب «ويمبلي» في لندن، ابتعدت انجلترا في الصدارة بعدما حولت تخلفها أمام ضيفتها سلوفاكيا الى فوز مفصلي 2-1.

وأصبح فريق المدرب غاريث ساوثغايت بحاجة الى نقطتين فقط من الجولتين الأخيرتين اللتين تجمعاه بسلوفينيا في ويمبلي وليتوانيا في فيلنيوس، لكي يضمن بطاقة التأهل المباشر عن هذه المجموعة بعد أن خرج بالنقاط الثلاث من هذه المباراة التي تواجه فيها مع منافسه المباشر.

ورفعت انجلترا رصيدها الى 20 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن سلوفاكيا الثانية التي تواجه منافسة من اسكتلندا وسلوفينيا في السباق على محاولة خوض الملحق، بعد فوز الأخيرين تباعا على مالطا 2-0 وليتونيا 4-0.

وفي المجموعة الخامسة، استعادت پولندا توازنها وعوضت هزيمتها المذلة أمام الدنمارك (0-4) قبل أربعة ايام، وذلك بفوزها على ضيفتها كازاخستان 3-0.

وسيكون التأهل الى النهائيات للمرة الأولى منذ 2006 والثامن في تاريخها، بين يدي پولندا التي رفعت رصيدها قبل جولتين على ختام التصفيات الى 19 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقتها الدنمارك التي أبقت على حظوظها.

ورفعت الدنمارك، الطامحة بالعودة الى النهائيات بعد أن غابت عن نسخة البرازيل 2014، رصيدها الى 16 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مونتينيغرو الثانية.

وتلتقي الدنمارك في الجولة المقبلة قبل الأخيرة خارج ملعبها مع مونتينيغرو في مباراة مصيرية في الخامس من الشهر المقبل، قبل أن تختتم التصفيات باستضافة رومانيا في الثامن منه.

أما پولندا، فتحل ضيفة على ارمينيا ثم تستضيف مونتينيغرو في الجولتين الأخيرتين.