اختير الإيطالي اندريا انييلي، رئيس نادي يوفنتوس، امس في مدينة جنيف السويسرية لشغل منصب رئيس رابطة الأندية الأوروبية «ايكا».

وسيتولى انييلي (41 عاما) هذا المنصب خلفا للألماني كارل هاينز رومينيغه، رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ، الذي ترأس الرابطة منذ نشأتها في 2008 وقرر عدم الترشح مرة أخرى لمنصب الرئيس.

وسيتولى رجل الأعمال الإيطالي منصب رئيس «ايكا» طوال عامين، بالإضافة إلى عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي «يويفا» ممثلا للأندية بجانب ايفان جازيديس، رئيس نادي أرسنال الإنجليزي.

وتتكون «ايكا» من 220 ناديا وتمتلك مقعدين منذ العام الماضي في اللجنة التنفيذية لليويفا، الذي تتولى معه تسويق بطولتين قارتين كبيرتين وهما دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.