قامت الشرطة البرازيلية أمس بتفتيش مقر اللجنة الأولمبية البرازيلية بمدينة ريو دي جانيرو ومنزل رئيسها، كارلوس البرتو نوزمان، في إطار التحقيقات التي تجريها حول مزاعم شراء أصوات سهلت فوز المدينة المذكورة بشرف استضافة أولمبياد 2016.

وتولت قوات الشرطة تفتيش البناية التي يسكن بها نوزمان في منطقة ليبورن الواقعة جنوبي ريو دي جانيرو، في إطار عملية أمنية تدعى «اللعب غير النظيف».

وكشفت صحيفة «أو جلوبو» البرازيلية امس أن نوزمان تم استدعاؤه للإدلاء بأقواله أمام الشرطة الاتحادية في ريو دي جانيرو، كما يتعين عليه تسليم جواز سفره أيضا للسلطات.

وطبقا لما أفادت به الشرطة البرازيلية، توجد أدلة قوية تشير إلى تورط نوزمان في شراء أصوات أعضاء أفارقة في اللجنة الأولمبية الدولية لكي يتم اختيار ريو دي جانيرو مقرا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في العام الماضي.

وعمليــة «اللعب الغير النظيف» الأمنية هي بمنــزلــة تعـــاون دولـــي بين البرازيــل وفرنســا والأرجنتـين وأنتيجــوا وبــاربـودا، والأخيرة هي دولـة تقـع في منطقـة الكاريبي.

بداية «مخيبة» لبيع تذاكر أولمبياد 2018 الشتوي

بدأت امس عملية بيع التذاكر عبر الانترنت لدورة الالعاب الاولمبية الشتوية 2018 في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، وسط اقبال «مخيب» في خضم الأزمة مع كوريا الشمالية.

ويقام الأولمبياد الشتوي بين التاسع من فبراير المقبل و25 منه، وبدأت امس عملية بيع التذاكر عبر الانترنت.

ورغم التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية، لاسيما في أعقاب التجربة النووية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية صباح الأحد، أبدى المنظمون تفاؤلهم بتزايد الاقبال على البطاقات.

وستطرح 1.18 مليون تذكرة للبيع لحضور الأولمبياد، تم حجز 162 ألفا منها فقط على تطبيق المبيعات الخاص، بينما كانت تتمنى اللجنة المنظمة ان يصل هذا الرقم الى 600 ألف.

وتم تخصيص 70% من التذاكر التي ستطرح للبيع للمقيمين في كوريا الجنوبية، على ان تؤول ال 30% الباقية للسياح والرعاة.

وبحسب آخر الأرقام التي قدمتها اللجنة في 17 يوليو، بيعت 229 ألف تذكرة فقط حتى الآن، منها 177 ألف تذكرة خارج البلاد.