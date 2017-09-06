أظهرت دراسة أجراها مرصد «سي اي إي اس» لكرة القدم أن صفقة انتقال كيليان مبابي إلى باريس سان جرمان هي الصفقة «الأسواء قيمة» في سوق الانتقالات الصيفية بينما صفقة انتقال المصري محمد صلاح إلى ليفربول هي الصفقة الأفضل.

وأصدر مرصد «سي اي إي اس» تحليلا للصفقات التي أبرمت في فترة الانتقالات الصيفية، والتي أظهرت أن سان جرمان سجل الصفقة «الأسوأ قيمة» في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بتعاقد مع مبابي من صفوف موناكو على سبيل الإعارة تمهيدا لانتقاله بشكل نهائي مقابل 180 مليون يورو.

وأشارت الدراسة إلى ان القيمة السوقية لصفقة مبابي (18 عاما) تبلغ 92.6 مليون يورو فقط مما يعني أن سان جرمان دفع 87.4 مليون يورو إضافية دون مبرر للتعاقد مع اللاعب الشاب.

ووفقا للمرصد فإن ليفربول أبرم أفضل صفقة في سوق الانتقالات بتعاقده مع صلاح من صفوف روما مقابل أقل من 50 مليون يورو في الوقت الذي تبلغ فيه القيمة السوقية للاعب 69.4 مليون يورو.

وأظهرت الدراسة أن الفرنسي عثمان ديمبلي المنتقل من بوروسيا دورتموند الألماني إلى برشلونة الإسباني مقابل 147 مليون يورو، قيمته السوقية 95.8 مليون يورو وبالتالي دفع النادي الكاتالوني 51.2 مليون يورو إضافية دون داع.