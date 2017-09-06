فرصة للمنتخب السعودي

أبقى المنتخب السوري على آماله بالتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم ٢٠١٨ في روسيا وذلك بانتقاله إلى الدور الفاصل في التصفيات بعد التعادل 2-2 أمام مضيفه الإيراني أمس في الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، كما شهدت الجولة تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى المونديال رسميا بعد تعادله مع أوزبكستان

سلبيا وخسر المنتخب القطري أمام نظيره الصيني 1-2.

تقدم سوري لم يستمر

وفي التفاصيل، تقدم المنتخب السوري بهدف سجله تامر الحاج محمد في الدقيقة 13، مسجلا أول أهدافه الدولية، وتعادل المنتخب الإيراني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بهدف سجله سردار أزمون.

وفي الشوط الثاني أضاف سردار أزمون الهدف الثاني للمنتخب الإيراني في الدقيقة 64، قبل أن يتعادل عمر السومة للمنتخب السوري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، علما أنه كان قد ضمن التأهل للمونديال قبل جولتين، فيما رفع المنتخب السوري رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام أوزبكستان.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السوري دورا فاصلا مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية على أن يخوض الفائز منهما دورا فاصلا مع صاحب المركز الرابع في تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وكانت حاجة المنتخب السوري ملحة لتحقيق الفوز على مضيفه الإيراني اضافة الى حاجته لتعادل منافسيه أوزبكستان وكوريا الجنوبية ليتأهل رسميا للمونديال الا ان تعادله مع ايران فرض نفسه في النهاية

وبنتيجة 2-2.

كوريا إلى روسيا رسمياً

في السياق ذاته، حجز المنتخب الكوري الجنوبي مقعده في نهائيات كأس العالم بعد تعادله سلبيا مع مضيفه أوزبكستان ورفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، كما رفع المنتخب الأوزبكي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع.

وتعد هذه المرة التاسعة على التوالي للمنتخب الكوري التي يشارك فيها بنهائيات المونديال، حيث بات سابع المنتخبات المتأهلة لمونديال روسيا بعد منتخبات روسيا والبرازيل وإيران واليابان والمكسيك وبلجيكا.

فيما خسر المنتخب القطري أمام ضيفه الصيني 1-2 في مباراة تحصيل حاصل للفريقين.

فوز العراق على الإمارات

وفي الاطار نفسه، فاز المنتخب العراقي على الإماراتي بهدف نظيف على ملعب عمان الدولي.

بدأ المنتخب العراقي المباراة بهجوم جيد في الدقائق الأولى من المباراة ونجح في تحويل سيطرته إلى هدف التقدم في الدقيقة 29 بعد كرة عرضية تابعها أيمن حسين برأسه على يسار الحارس خالد عيسى ليفاجئ المنتخب العراقي خصمه بهدف التقدم. وبهذه النتيجة، يضمن المنتخب السعودي فرصة للتأهل على الأقل للملحق النهائي.