ذكرت وسائل إعلام بريطانية أمس أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفض تسجيل لاعب خط الوسط أدريان سيلفا، المنضم حديثا إلى ليستر سيتي الإنجليزي، بعد أن تأخر النادي لمدة 14 ثانية عن الموعد النهائي المحدد لتقديم الطلب إلى الفيفا. وتعاقد ليستر سيتي مع سيلفا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل 22 مليون جنيه إسترليني (29 مليون دولار) في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية التي أغلقت في 31 أغسطس الماضي، لكن الوثيقة التي تفيد بإتمام الصفقة تأخر وصولها إلى الفيفا عن الموعد المحدد، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن مسؤولي ليستر سيتي اعتقدوا أن الصفقة قد أبرمت رسميا في الوقت المناسب بعد أن مدد الفيفا الموعد النهائي لمدة ساعة واحدة، لكن نظام الانتقالات لدى الفيفا كشف عن وصول الوثائق بعد انتهاء المهلة بثوان.