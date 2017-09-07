أكد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي امس انه «ليس لدينا ما نخفيه» في أعقاب فتح الاتحاد الاوروبي تحقيقا حول مخالفة النادي قواعد اللعب المالي النظيف، بعد إنفاقه المفرط في فترة الانتقالات الصيفية. وأتت تصريحات الخليفي خلال تقديم كيليان مبابي، اللاعب الجديد للنادي الفرنسي المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية. وقال الرئيس القطري «نحن واثقون من وضعنا وتعاقدنا. في امكان الاتحاد الاوروبي ان يفعل ما يريد، ولكننا قمنا بكل شيء بطريقة شفافة. ليس لدينا ما نخفيه، ولسنا بحاجة الى إخفاء اي شيء».

وشدد الخليفي على ان النادي الباريسي «يحترم كل قواعد الاتحاد الاوروبي او الفيفا (الاتحاد الدولي). اذا كانت اندية اخرى غير سعيدة، فانها ليست مشكلتنا. اهتمامي هو بتحقيق اهدافنا»، مشيرا الى ان مكاتب النادي مفتوحة للاتحاد الاوروبي «بسرور كبير». وأقر الاتحاد الأوروبي قواعد اللعب المالي النظيف للمرة الأولى عام 2010 بقرار من رئيسه انذاك الفرنسي ميشال بلاتيني، في محاولة لمواجهة الديون المتزايدة لأندية كرة القدم الأوروبية. وبين العامين 2013 و2015، كان يتوجب على الأندية ان تحقق خسائر لا تتجاوز 45 مليون يورو. وانخفض هذا المبلغ الى 30 مليونا في الأعوام الثلاثة اللاحقة، أي حتى 2018.