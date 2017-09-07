استحوذ الملياردير الاميركي تيلمان فيرتيتا على نادي هيوستن روكتس المشارك في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بمبلغ 2.2 مليار دولار، هو الأعلى لنادي كرة سلة أميركي. وقال فيرتيتا المقيم في هيوستن بولاية تكساس وجمع ثروته من العمل في مجال المطاعم والكازينوهات، «أتشرف باختياري كمالك جديد لهيوستن روكتس. هذا حلم تحول الى حقيقة». وأوضح الفريق انه لكي تصبح عملية انتقال الملكية نهائية «تحتاج الى موافقة مجلس حكام الدوري الاميركي» الذي يضم مالكي الأندية.

ولم يعلن النادي قيمة الصفقة، لكن مصادر مقربة من الملف كشفت للصحافة الاميركية ان المبلغ يصل الى 2.2 مليار دولار، علما بان مجلة فوربس قدرت قيمة النادي بنحو 1.65 مليارا. وكان المالك السابق للنادي ليزلي ألكسندر قد ابتاعه عام 1993 بمبلغ 85 مليون دولار فقط، وتم تفضيله في حينه على فيرتيتا نفسه.

وأحرز هيوستن اللقب مرتين متتاليتين مباشرة بعد شرائه من قبل ألكسندر عامي 1994 و1995، وفي اطار تعزيز صفوفه للموسم الجديد، جدد عقد نجمه جيمس هاردن لست سنوات مقابل رقم خيالي بلغ 228 مليون دولار، وضم لاعب لوس انجيليس كليبرز كريس بول.

ويعود الرقم القياسي السابق لنادي كرة سلة أميركي الى كليبيرز الذي اشتراه الرئيس السابق لشركة «مايكروسوف» ستيف بالمر، مقابل ملياري دولار عام 2014.