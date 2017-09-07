باتت الاميركية المخضرمة فينوس وليامس (37 عاما) أكبر لاعبة تبلغ نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة للتنس، آخر البطولات الاربع الكبرى، بفوزها على التشيكية بترا كفيتوفا 6-3 و3-6 و7-6 (7-2).

وباتت وليامس الباحثة عن لقبها الثالث في بطولة فلاشينغ ميدوز بعد 2000 و2001، ثاني اكبر لاعبة في نصف نهائي بطولة كبرى منذ مواطنتها مارتينا نافراتيلوفا في ويمبلدون الانجليزية 1994.

وتقدم فينوس مستويات لافتة منذ بداية الموسم، وبلغت نهائي بطولتين من البطولات الأربع الكبرى، في استراليا وويمبلدون، وهي ستعود الى نادي الخمس الأوليات في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات للمرة الاولى منذ يناير 2011.

وخاضت وليامس ربع نهائي بطولة كبرى للمرة الـ 39 في مسيرتها.

وتلتقي الاميركية المخضرمة في نصف النهائي مواطنتها سلون ستيفنز المصنفة في المركز 83 عالميا التي تغلبت على اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا السادسة عشرة 6-3 و3-6 و7-6 (7-4).

يذكر ان ستيفنز كانت تعرضت الى اصابة ابعدتها 11 شهرا، وعادت الى المنافسات في بطولة ويمبلدون فقط.

وفي حال تخطي ستيفنز، ستكون المرة الاولى التي تبلغ فيها فينوس نهائي ثلاث بطولات كبرى في موسم واحد منذ 2002.

ولدى الرجال، بلغ الجنوب افريقي كيفن أندرسون نصف النهائي بفوزه على الاميركي سام كويري بصعوبة بالغة 7-6 (7-5) و6-7 (9-11) و6-3 و7-6 (9-7).

ويلتقي أندرسون الثامن والعشرون في مباراته المقبلة الاسباني بابلو كارينيو بوستا الثاني عشر الذي تغلب على الارجنتيني دييغو شفارتسمان التاسع والعشرين 6-4 و6-4 و6-2. وهي افضل نتيجة للاسباني في البطولات الكبرى حتى الآن.

موراي يرجح غيابه لنهاية الموسم

رجح البريطاني أندي موراي المصنف ثانيا عالميا في التنس غيابه عن المنافسات حتى نهاية الموسم الحالي بسبب إصابة في الورك.

وكتب موراي على صفحته على موقع فيسبوك «لسوء الحظ، لن اكون قادرا على المنافسة في الاحداث المقبلة في بكين وشنغهاي، وعلى الارجح، في الحدثين الاخيرين للموسم في فيينا وباريس، بسبب اصابتي في الورك التي ازعجتني في الاشهر القليلة الماضية».