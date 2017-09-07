تعثر منتخبا الارجنتين بقيادة ليونيل ميسي وتشيلي حاملة لقب كوبا أميركا، مرة جديدة في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2018، بينما اقتربت أوروغواي من بلوغ نهائيات المونديال الروسي.

ففي الجولة السادسة عشرة من منافسات المجموعة الأميركية الجنوبية، تعادل المنتخب الأرجنتيني مع ضيفته فنزويلا 1-1 بهدف سجله أحد لاعبي الأخير خطأ في مرمى فريقه، بينما تلقت تشيلي خسارة أمام بوليفيا 1-0، وفازت أوروغواي على مضيفتها الپاراغواي 2-1، والبيرو على الاكوادور بالنتيجة نفسها.

أما البرازيل التي سبق لها ضمان أولى البطاقات الأربع للتأهل المباشر، فتعادلت مع ضيفتها كولومبيا 1-1.

وبذلك، حافظت البرازيل على صدارتها برصيد 37 نقطة، بينما تقدمت أوروغواي إلى المركز الثاني مع 27 نقطة. أما تشيلي، فتراجعت إلى المركز السادس مع 23 نقطة، بفارق نقطة خلف الأرجنتين الخامسة، علما أن المنتخبين لا يزالان خارج مراكز التأهل المباشر. وتحل كولومبيا (26 نقطة) والبيرو (24 نقطة) ثالثة ورابعة تواليا.

وتتأهل المنتخبات الأربع الأولى مباشرة الى النهائيات، بينما يخوض الخامس ملحقا مع نيوزيلندا بطلة أوقيانيا.

في بوينوس ايرس، تجنبت الأرجنتين هزيمة محرجة على أرضها، واحتاجت إلى نيران فنزويلية «صديقة» للتعادل بعدما تقدم الضيوف بواسطة جون مورييو (50)، ليقدم زميله رولف فيلتشر هدية لأصحاب الأرض بعد خمس دقائق، بتسجيله هدفا خطأ في مرمى منتخب بلاده.

وفي العاصمة البوليفية لاباز وعلى ارتفاع نحو أربعة آلاف متر، تلقت تشيلي خسارتها الثانية تواليا في التصفيات، وهذه المرة على يد بوليفيا بهدف لخوان كارلوس أرسي (59 من ركلة جزاء).

وتنتظر تشيلي مهمة صعبة في الجولتين المتبقيتين، اذ ستواجه الاكوادور في الجولة المقبلة، قبل أن تحل ضيفة على البرازيل.

وفي أسونسيون، تقدمت اوروغواي على جارتها الباراغواي بهدفي فيديريكو فالفيردي (76) وغوستافو غوميز (80 خطأ في مرماه)، قبل ان تقلص صاحبة الأرض الفارق عن طريق أنخل روميرو (88). وباتت الأوروغواي في حاجة الى فوز واحد لبلوغ النهائيات.

وفي بارانكييا، تقدمت البرازيل عن طريق ويليان (45) قبل ان يدرك راداميل فالكاو التعادل لكولومبيا (56).

وود ينقذ أميركا في «الكونكاكاف»

أنقذ مهاجم هامبورغ الالماني بوبي وود الولايات المتحدة وسجل لها هدف التعادل مع مضيفتها هندوراس ضمن تصفيات الكونكاكاف المؤهلة الى مونديال 2018.

الى ذلك، تقدمت بنما الى المركز الثالث بفوزها الكبير على ترينيداد وتوباغو 3-0، بينما انتهت قمة الجولة الثامنة بين كوستاريكا الثانية وضيفتها المكسيك أول المتأهلين، بالتعادل 1-1.

وتتصدر المكسيك التي ضمنت أولى بطاقات التأهل المباشر الثلاث من الجولة السابقة، الترتيب بـ 18 نقطة بفارق 3 نقاط امام كوستاريكا، بينما رفعت بنما رصيدها الى 10 نقاط وتقدمت بفارق نقطة واحدة على كل من الولايات المتحدة وهندوراس، وتوقف رصيد ترينيداد الاخيرة عند 3 نقاط.

ورغم النتيجة، فإنه لايزال لاعبو المدرب بروس ارينا يمسكون بمصيرهم خلال استضافتهم لبنما في الجولة التاسعة قبل ان يلعبوا في ضيافة ترينيداد وتوباغو في الجولة الأخيرة، وفوزهم في المباراتين يؤهلهم إلى النهائيات في روسيا دون خوض الملحق ضد المتأهل من الملحق الآسيوي بين سورية وأستراليا.