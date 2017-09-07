حققت إسبانيا فوزا متوقعا وساحقا على مضيفتها ليشتنشتاين 8-0 واصبحت منطقيا بحاجة لفوز واحد في مباراتيها الاخيرتين، للتأهل الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا الصيف المقبل.

وألحقت تركيا خسارة مهمة بكرواتيا مشعلة الصراع في المجموعة التاسعة، فيما قطعت صربيا شوطا كبيرا نحو المونديال بفوزها خارج ارضها على جمهورية ايرلندا 1-0.

ورفعت اسبانيا رصيدها الى 22 نقطة من 8 مباريات في المجموعة الثامنة، مقابل 19 لايطاليا الثانية التي فازت على الكيان الصهيوني 1-0، الا ان فارق اهداف اسبانيا (+29) شاسع البعد عن ايطاليا (+12)، ما يعني ان «لا روخا» سيكفيها على الارجح فوزها على ضيفتها ألبانيا في 6 أكتوبر أو مضيفتها الكيان الصهيوني في 9 منه.

وسجل لاسبانيا، بطلة 2010 سيرخيو راموس (3) والفارو موراتا (15 و54) وايسكو (16) ودافيد سيلفا (39) وياغو اسباس (51 و63) ومكسيميليان غوبل (89 خطأ في مرمى فريقه).

ولم تخسر اسبانيا في آخر 60 مباراة في تصفيات كأس العالم محققة 47 فوزا و13 تعادلا. ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات التسع مباشرة الى النهائيات، بينما سيتعين على أفضل ثمانية منتخبات تحل في المركز الثاني خوض ملحق فاصل لحسم البطاقات الأربع المتبقية.

وفي المباراة الثانية في ريجو اميليا، سجل لايطاليا التي لم تخسر اي مباراة في التصفيات على ارضها (46 فوزا و7 تعادلات)، المهاجم تشيرو ايموبيلي (53).

وتعود آخر مشاركة للمنتخب الايطالي، بطل العالم اربع مرات، في الملحق الى عام 1997، عندما تمكنت من حجز بطاقتها للمشاركة في مونديال فرنسا 1998.

بينما تجمد رصيد الكيان الصهيوني عند 9 نقاط في المركز الرابع. وفي المجموعة عينها تعادلت ألبانيا الثالثة (13 نقطة) مع مضيفتها مقدونيا 1-1.

صربيا تقترب وتركيا تضرب بقوة

وفي المجموعة الرابعة، قطعت صربيا شوطا كبيرا نحو العودة الى النهائيات بعد غيابها في 2014، بفوزها المهم على مضيفتها ومطاردتها جمهورية ايرلندا 1-0.

واستغلت ويلز فشل ايرلندا في تحقيق الفوز للمرة الرابعة تواليا، لتتسلق الى الوصافة بفوزها على مضيفتها مولدافيا متذيلة الترتيب بنقطتين 2-0.

ورفعت صربيا رصيدها الى 18 نقطة مقابل 14 لويلز و13 لايرلندا، فيما تعادلت النمسا الرابعة (9 نقاط) مع جورجيا وصيفة القاع 1-1.

وأشعلت تركيا المنافسة في المجموعة التاسعة بعد فوزها على ضيفتها كرواتيا 1-0. وهذا الفوز الرابع لتركيا في آخر خمس مباريات بعد بداية متعثرة، فارتقت الى المركز الثالث بالتساوي مع اوكرانيا (14 نقطة)، فيما تجمد رصيد كرواتيا عند 16 نقطة واحتفظت بالصدارة برغم خسارتها الثانية في ثلاث مباريات.

وهزمت ايسلندا ضيفتها اوكرانيا 2-0، لتتساوى مع كرواتيا بعدد النقاط وتحتل الوصافة بفارق الاهداف.