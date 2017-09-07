يواجه الجناح الأرجنتيني لنادي باريس سان جرمان الفرنسي انخل دي ماريا، احتمال الابتعاد لأسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ اليسرى خلال مباراة منتخب بلاده مع فنزويلا ضمن تصفيات مونديال 2018، بحسب وسائل إعلام أرجنتينية. ونقل موقع «غول دوت كوم» الالكتروني عن أعضاء في الجهاز الطبي للمنتخب، ان اللاعب الذي طلب استبداله في الدقيقة 25، يعاني من «ألم عضلي في الجزء الخلفي من الفخذ اليسرى»، دون الإشارة إلى مدة غيابه المحتملة. وكتبت صحيفة «أولي» الأرجنتينية أن دي ماريا البالغ من العمر 29 عاما تعرض لتمزق في فخذه اليسرى سيبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل.