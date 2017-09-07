أعلن نجم وسط منتخب تشيلي أرتورو فيدال أنه اقترب من لحظة اعتزاله للعب الدولي، مطالبا جماهير بلاده بمسامحته.

وقال فيدال عقب المباراة التي سقطت فيها تشيلي أمام بوليفيا: «يتبقى القليل، سأعتزل». وفي وقت لاحق قال فيدال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»: «عفوا تشيلي لهاتين الهزيمتين، لقد قدمنا كل شيء داخل الملعب ولكننا لم نفلح، سنستمر في القتال، تتبقى لي مباراتين والمونديال، أشكركم على كل هذا الحب طوال هذه الأعوام». وقال فيدال عقب تلك المباراة: «الآن يجب على القبيحين في هذا البلد أن يفرحوا، ولكن عليهم ألا يقلقوا، اقترب موعد رحيلي».