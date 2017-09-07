أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) امس ان قرعة الملحق القاري المؤهل الى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ستسحب في 17 اكتوبر في مدينة زيوريخ السويسرية.

وتختتم التصفيات الأوروبية في 10 اكتوبر، ويتأهل بموجبها بطل كل من المجموعات التسع مباشرة الى النهائيات، بينما تخوض أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثاني فيها الملحق عبر مباراتي ذهاب واياب في 9 و14 نوفمبر.

وستوزع المنتخبات الثمانية في الملحق على مستويين حسب ترتيبها في تصنيف الفيفا في 16 اكتوبر. وبموجب القرعة، سيلتقي منتخب من المستوى الاول مع آخر من المستوى الثاني.

وتأهل منتخب اوروبي واحد حتى الآن الى النهائيات هو المنتخب البلجيكي (المجموعة الثامنة)، الذي انضم الى المنتخب الروسي المشارك حكما لكونه البلد المضيف، وذلك قبل جولتين من النهاية.