أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الحارس السابق لنادي سوتون يونايتد، واين شو، الذي رصدته عدسات الكاميرات التلفزيونية وهو يأكل «شطيرة» خلال إحدى المباريات، بسبب قيامه بخرق القواعد المنظمة للمراهنات.

وتفجرت هذه القضية المعروفة باسم «بيجيت» بعد أن رصدت الكاميرات التلفزيونية الحارس المذكور وهو يتناول شطيرة على مقاعد البدلاء خلال الدقائق الأخيرة لمباراة فريقه، الذي ينافس في دوري الدرجة الخامسة بإنجلترا، أمام أرسنال في بطولة كأس إنجلترا في فبراير الماضي.

واتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اللاعب (45 عاما) والذي يصل وزنه إلى 150 كيلوغراما بإفساد المباراة بسبب مشاركته عن قصد في مراهنات كرة القدم.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: «تم تغريم واين شو بـ 375 جنيها استرلينيا (489 دولارا)، كما تم إيقافه عن ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم طوال شهرين».