أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إعادة مباراة جنوب أفريقيا والسنغال ضمن تصفيات مونديال 2018، بعد تأكيد إيقاف حكم المباراة بسبب التلاعب.

وستعاد المباراة التي أقيمت في 12 نوفمبر 2016 وانتهت بفوز جنوب افريقيا 2-1، في نوفمبر المقبل.

وبعد تحقيق أجراه فيفا، اعترف لامبتي بأنه تلاعب بالنتيجة من «اجل تغييرها بشكل غير مشروع».

وعزز قرار مكتب تصفيات كأس العالم والذي يتوقع ان تؤكده اللجنة المنظمة لمسابقات فيفا في 14 سبتمبر، فرص السنغال بالتأهل الى النهائيات.

وشرح فيفا قرار الإعادة بأنه أتى بعد تأكيد محكمة التحكيم الرياضية «عقوبة الإيقاف مدى الحياة لحكم المباراة جوزف لامبتي بسبب التلاعب بالمباراة والتي فرضتها لجنتا الانضباط والاستئناف في فيفا».

واضاف «فيفا» ان المباراة ستقام خلال نافذة المباريات الدولية في 2017 وسيحدد يوم المباراة في وقت لاحق.