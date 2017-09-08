عاد صانع ألعاب نادي ليفربول الانجليزي، البرازيلي كوتينيو إلى تدريبات فريقه بعد فشل صفقة انتقاله إلى صفوف برشلونة الاسباني.

وكان كوتينيو طلب من ناديه وضعه على لائحة الانتقالات الصيفية التي اقفل بابها قبل أيام قليلة، لكن ليفربول رفض التخلي عن خدماته على الرغم من وجود أكثر من عرض مغر من النادي الكاتالوني.

لم يخض كوتينيو أي مباراة في صفوف ليفربول منذ مطلع الموسم الحالي محليا أو قاريا، لكنه التحق بصفوف منتخب بلاده وشارك احتياطيا في المباراتين ضد الاكوادور وكولومبيا ضمن تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وعاد كوتينيو الى مدينة ليفربول في طائرة خاصة أول من امس برفقة زميله روبرتو فيرمينيو وثلاثي مان سيتي ايدرسون، فرنادينيو وغابريال جيزوس ولاعب تشلسي وليان.

وكان برشلونة حاول الحصول على خدمات كوتينيو بعد رحيل البرازيلي الآخر نيمار الى صفوف باريس سان جرمان في صفقة قياسية على مستوى العالم بلغت 222 مليون يورو.

وكان احد مسؤولي مجلس إدارة برشلونة قال ان ليفربول طالب بمبلغ 200 مليون يورو للتخلي عن كوتينيو لكن النادي الانجليزي اعتبر ذلك «غير صحيح إطلاقا».

واستهل ليفربول الموسم بشكل جيد نسبيا بفوزه في مباراتين وتعادله في واحدة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن مان يونايتد صاحب السجل المثالي حتى الآن.