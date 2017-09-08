يثق مدرب أرسنال آرسين فينغر في أن الجناح التشيلي اليكسيس سانشيز سيعود إلى مستواه المعهود من الفريق بعد فشل مساعي رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويقضي سانشيز آخر موسم له مع أرسنال بعد أن اسدل الستار على التكهنات المثارة بشأن رحيله عن الفريق.

وقال فينغر خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس: «ليس لدي أي شك في عقلية اليكسيس».

وأضاف: «انه في حاجة للعودة إلى كامل لياقته، وهو الأمر الذي افتقده أمام ليفربول، إنه قوي من الناحية الذهنية وأتمنى ان يعود سريعا إلى مستواه المعهود».

وسجل سانشيز ظهوره الأول مع أرسنال خلال الهزيمة الكاسحة على ملعب ليفربول 4-0 في 27 أغسطس الماضي.

وبدا اللاعب التشيلي وانه في طريقه للرحيل إلى مان سيتي مقابل 60 مليون جنيه استرليني (78 مليون دولار) ولكن الصفقة لم تتم بعد فشل ارسنال في ضم توماس ليمار من موناكو الفرنسي، ليحل محله بالفريق.

واعترف فينغر بأن فترة الانتقالات الصيفية «كانت غير مريحة» وكرر دعوته لإنهاء فترة الانتقالات قبل بداية الموسم.

وأوضح: «الكثير من الأمور تحدث في الثانية الأخيرة، وهذا أمر مرفوض بالنسبة لي».

وأضاف: «لهذا اعتقد أنه حان الوقت لتغيير اللوائح وإغلاق سوق الانتقالات قبل بداية الموسم».

وختم بالقول: «اللاعبون لا يعرفون ما إذا كانوا سيبقون مع الفريق أم سيرحلون، إنه أمر غير مريح وكل مدرب في الدوري يتفق على أنه حان الوقت لإنهاء فترة الانتقالات قبل بداية الموسم، لا يمكن أن يكون لديك لاعبون في غرفة خلع الملابس بنصفهم فقط بينما النصف الآخر مع فريق آخر».