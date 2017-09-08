يبدأ كيليان مبابي مغامرته الجديدة مع باريس سان جرمان اليوم عندما يحل نادي العاصمة ضيفا على متز في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبعد أن كان النجم البرازيلي نيمار محط اهتمام الجميع منذ المرحلة الثانية ضد غانغان (3-0) حين سجل بدايته مع النادي الباريسي الذي أنفق 222 مليون يورو لفك ارتباطه ببرشلونة الإسباني، تتحول الأنظار الجمعة الى الوافد الجديد الآخر مبابي الذي حسم صفقة انتقاله الى فريق المدرب الإسباني اوناي ايمري في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم النجم الشاب (18 عاما) إلى نادي العاصمة من موناكو بطل الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفقة تتضمن بندا يسمح لسان جرمان بالتعاقد معه نهائيا مقابل 180 مليون يورو، ما يجعله صاحب ثاني أغلى صفقة في التاريخ بعد زميله الجديد نيمار الذي سجل 3 أهداف في مبارياته الثلاث الأولى.

وقدم سان جرمان لاعبه الجديد مساء الأربعاء في ملعبه «بارك دي برينس»، حيث تحدث مبابي عن «سعادة كبرى بالانضمام الى هذا النادي الذي يعتبر الأفضل في العالم. إنه طموح للغاية ويريد أن يصبح الأفضل في العالم»، معتبرا ان النادي الباريسي يقوم بكل شيء ممكن «من أجل جعل هذا الهدف أكثر من ممكن، هذا أمر هام جدا بالنسبة لي».

ومن المتوقع أن يسجل مبابي بدايته مع فريقه الجديد في مباراة الجمعة التي تجمع سان جرمان بفريق خسر جميع مبارياته الأربع الأولى، ما يجعل رجال ايمري مرشحين للاستعراض وزيادة غلتهم من الأهداف بعد أن سجلوا 14 هدفا في مبارياتهم الأربع الأولى، بينها 4 للأوروغوياني ادينسون كافاني.

وستكون المباراة ضد الفريق الذي سجل مبابي ثلاثية في شباكه في فبراير الماضي حين فاز موناكو بخماسية نظيفة، أفضل تحضير لما ينتظر رجال ايمري الثلاثاء المقبل في مستهل المسابقة الأهم بالنسبة للنادي الباريسي، أي دوري أبطال أوروبا حيث يبدأ مشواره من غلاسكو بمواجهة سلتيك بطل اسكتلندا.

وأكد ايمري ان مبابي جاهز للمشاركة في المباراة، حيث سيكون سان جرمان مرشحا لتحقيق فوزه السابع تواليا على مضيفه، حيث من المتوقع ان يلعب بجانب نيمار وكافاني لاسيما في ظل الإصابة التي تعرض لها الأرجنتيني انخل دي ماريا خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2018.

وعن اللعب الى جانب نيمار وكافاني، قال مبابي: «إنهما لاعبان فازا الى حد كبير بكل الألقاب الممكنة، ستكون تجربة مفيدة للغاية».

وفي مباراة أخرى يسعى بوردو للمحافظة على سجله الخالي من الهزائم عندما يفتتح المرحلة في ضيافة ليل.

إسبانيا

تعود عجلة الدوري الإسباني للدوران بعد أسبوع تصفيات كأس العالم وانتهاء فترة الانتقالات الصيفية، عندما يتواجه ليغانيس وخيتافي في المرحلة الثالثة. وحقق ليغانيس بداية قوية بفوزه بمباراتيه السابقتين.

ألمانيا

تفتتح المرحلة الثالثة من الدوري الألماني بمواجهة تجمع لايبزيغ وهامبورغ اليوم.

وسيحظى لايبزيغ بالوقت الكافي لكي يستعد لمباراته التاريخية الأولى في دوري الأبطال التي تجمعه الأربعاء المقبل على أرضه ضد موناكو الفرنسي، كونه يفتتح المرحلة في ضيافة هامبورغ الذي حقق بداية واعدة بعد خروجه من مباراتيه الأوليين فائزا.