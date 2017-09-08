طلب دافيد دي خيا حارس مرمى مان يونايتد من زميله بالمنتخب الإسباني، سيرجيو راموس، الذي بدوره قائد ومدافع فريق ريال مدريد أن يساعده في تحقيق حلمه والانضمام للمرينغي الصيف المقبل، حسب تأكيدات صحيفة «A bola» البرتغالية.

ويعتبر دافيد دي خيا هدفا أساسيا لإدارة ريال مدريد منذ سنوات، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للفريق الملكي عام 2015، ولكن بسبب بعض المشكلات في إجراءات نقله حالت دون إتمام هذه الصفقة.

وذكرت صحيفة «A bola» البرتغالية أن دي خيا تحدث مع سيرجيو راموس أثناء تواجدهما في معسكر المنتخب الإسباني، وطلب منه مساعدته على انتقاله لصفوف ريال مدريد الصيف القادم.

وأضافت الصحيفة البرتغالية أن دي خيا طلب من راموس أن يتواصل مع المدرب الفرنسي زندين زيدان حتى يكون صفقة ريال مدريد الأولى في سوق الانتقالات الصيفي.