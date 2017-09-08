أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» انه فتح تحقيقات حول قيام الجماهير الألمانية بإطلاق هتافات نازية خلال مباراة ألمانيا وجمهورية التشيك يوم الجمعة الماضي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكشف الفيفا انه يخضع حاليا بعض الأحداث التي شهدتها المباراة للدراسة والتحليل، كما قرر توقيع عقوبات على الاتحاد التشيكي لكرة القدم أيضا، باعتباره المسؤول عن سلامة الجماهير خلال المباريات التي تقام على أرضه.

وقامت العشرات من الجماهير الألمانية التي كانت حاضرة في المباراة بقطع دقيقة الصمت التي وقف خلالها لاعبو الفريقين قبل المباراة حدادا على أرواح اثنين من القيادات الكروية في التشيك بالهتافات، كما أطلقوا ألعابا نارية وهتافات نازية بعد فوز ألمانيا باللقاء 2-1.

وقد يتعرض الاتحاد الألماني لكرة القدم لعقوبات مالية من قبل الفيفا، وقد يتم تغليظ العقوبة بحرمانه من اللعب أمام جماهيره.