اعترف جوليان دراكسلر، لاعب باريس سان جيرمان، لأحد رفاقه في منتخب ألمانيا، بأنه انتظر تحرك برشلونة للتعاقد معه حتى اللحظات الأخيرة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، ان دراكسلر كان يعرف أن برشلونة يواجه صعوبة في ضم البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول الإنجليزي، وكذلك الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من باريس سان جرمان، ولذلك توقع محاولة التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة ان اللاعب كان يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الباريسي، لأنه لا يضمن المشاركة أساسيا مع الفريق بعد التعاقد مع البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، ويود البحث عن فريق آخر حتى يتمكن من تمثيل منتخب بلاده في كأس العالم روسيا 2018.

وأشارت الصحيفة إلى ان اللاعب يحب برشلونة وكان يتمنى القدوم إلى الكامب نو، وأخبر زميله في المنتخب وحارس مرمى النادي الكتالوني، مارك تير شتيجن، بذلك، إلا أن الإدارة رفضت محاولة التوقيع معه لأسباب فنية.