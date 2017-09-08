طلب الاتحاد الاسباني لكرة القدم اول من امس من رئيسه انخل فيار المتهم بقضايا اساءة امانة واختلاس أموال، الاستقالة من منصبه افساحا للمجال لانتخابات جديدة وتعيين رئيس جديد.

وأشار الاتحاد الاسباني في بيان الى ان هيئته التنفيذية «أبلغت الرئيس فيار بضرورة تقديم استقالته».

ومنذ ايقافه من قبل المجلس الأعلى للرياضة استبدل فيار موقتا بأمين صندوق الاتحاد خوان لويس لاريا. واستقال فيار من مناصبه في الاتحادين الدولي والأوروبي.

وكانت الشرطة الاسبانية أوقفت فيار ونجله غوركا ومسؤولين اثنين في الاتحاد 18 يوليو، في إطار تحقيق بالفساد يشمل تهم التزوير والاختلاس، وقبع في سجن احتياطي قبل ان يفرج عنه مطلع اغسطس بكفالة بقيمة 300 الف يورو.

وبحسب القضاء الاسباني، فإن فيار الذي يتولى رئاسة الاتحاد المحلي للعبة منذ العام 1988 أنشأ هيكلية تتيح له تحويل أموال له ولعائلته، واستفادة نجله غوركا من مباريات المنتخب الاسباني، كما انه استفاد من منصبه في تقديم خدمات لرؤساء الاتحادات الاقليمية.