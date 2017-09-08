بدد الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو حلم السويسري روجيه فيدرر باحراز لقبه الكبير الثالث خلال العام الحالي بفوزه عليه امس 7-5 و3-6 و7-6 (10-8) و6-4 في الــدور ربع النهائي من بطولة الولايـــــات المتحدة للتنس، آخر البطولات الاربع الكبرى، في حين بلغت اربع اميركيات الدور نصف النهائي للمرة الاولى منذ العام 1981.

وكان فيدرر، صاحب 19 لقبا كبيرا في مسيرته المظفرة، يمني النفس باحراز لقب البطولة الاميركية بعد تتويجه في استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي وبطولة ويمبلدون في يوليو الماضي، علما بانه لم يشارك في بطولة رولان غاروس.

وكان دل بوترو وضع حدا لسيطرة فيدرر على لقب فلاشينغ ميدوز من 2004 الى 2008 بالفوز عليه في نهائي العام 2009، ومنذ ذلك التاريخ لم يتمكن السويسري من احراز اللقب في نيويورك.

كما ان دل بوترو حرم فيدرر من استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الذي سيبقى في حوزة الاسباني رافايل نادال الذي بلغ نصف النهائي للمرة السادسة في البطولة الاميركية.

وبفوزه على فيدرر، حال دل بوترو ايضا دون مواجهة نادال لفيدرر وذلك للمرة الاولى في بطولة فلاشينغ ميدوز.

وبلغ الاسباني رافايل نادال المصنف اول الدور نصف النهائي بفوزه الساحق على الروسي أندري روبليف 6-1 و6-2 و6-2.

وخاض نادال (31 عاما) ربع النهائي لاول مرة منذ العام 2013 حين توج بلقبه الثاني في فلاشينغ ميدوز بعد ذلك الذي أحرزه في 2010، بفوزه في النهائي على الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

إنجاز أميركي عند السيدات

ولدى السيدات، سيكون الدور نصف النهائي أميركيا بحتا، بتأهل ماديسون كيز وكوكو فانديفيغيه الى دور الأربعة بفوز الاولى على الاستونية كايا كانيبي 6-3 و6-3، والثانية على التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة اولى 7-6 (7-4) و6-3.

ولحقت كيز وفانديفيغيه بالمخضرمة فينوس وليامس وسلون ستيفنز اللتين حجزتا بطاقتيهما الى نصف النهائي قبلهما بـ 24 ساعة.

وهي المرة الاولى التي تبلغ فيها اربع اميركيات نصف النهائي منذ العام 1981 عندما حققت هذا الانجاز مارتينا نافراتيلوفا، تريسي اوستن، كريس ايفرت، وباربرا بوتر.