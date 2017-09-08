هدد نادي مان سيتي الانجليزي بمقاضاة رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم خافيير تيباس الذي اتهمه بالتلاعب في حساباته من خلال شراكته بنادي جيرونا الاسباني.

وأدلى تيباس بتصريحاته خلال مؤتمر سوكريكس الكروي في مانشستر أول من امس قائلا: إن سيتي وباريس سان جرمان الفرنسي «يدمران كرة القدم» من خلال الإنفاق الحكومي الهائل. لكن متحدثة باسم سيتي قالت في بيان «تصريحات السيد تيباس غير دقيقة وخيالية في بعض أجزائها».

وتابعت «كما تتوقعون، يسعى نادي مان سيتي ومجموعة سيتي فوتبول كلوب للحصول على مشورة قانونية وسيتصرفون وفقا لهذه المشورة».

وكان سيتي اكثر الأندية الأوروبية إنفاقا (242 مليون يورو أو 288 مليون دولار) في فترة الانتقالات الاخيرة لتعزيز تشكيلة المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا.

أما سان جرمان، فتعاقد مع البرازيلي نيمار من برشلونة الاسباني مقابل 222 مليون يورو قبل انتهاء عقد اللاعب، منفقا مبلغا قياسيا حرر اللاعب من بنده الجزائي، كما استعار النجم الشاب كيليان مبابي (18 عاما) من موناكو بطل الموسم الماضي في صفقة تتضمن بندا يسمح بالتعاقد معه نهائيا مقابل 180 مليون يورو.

وقال تيباس: ان المساعدة التي نالها سيتي وسان جرمان من دولتي الامارات العربية المتحدة (مالكة سيتي) وقطر بلغت حد «التنشط المالي».

ورأى أن الناديين «يسخران» من قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تفرض على الاندية تقليص ديونها.

وفتح الاتحاد الاوروبي تحقيقا بشأن انتقالات سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية، لكن سيتي ليس قيد التحقيق.

وأثار تيباس اسئلة حول شرعية إعارة سيتي خمسة من لاعبيه الى جيرونا مطلع الموسم، معتبرا انه قام بتضخيم قيمة اللاعبين.

وردا على سؤال عما اذا كان سيتي وجيرونا يحاولان «التلاعب بالحسابات»، أجاب تيباس «لقد حاولا لكنهما عجزا عن القيام بذلك».

واشترى سيتي 44.3% من حصة جيرونا الشهر الماضي معادلا الحصة التي يملكها شقيق غورديولا بيري.

وصعد جيرونا الموسم الماضي إلى الدوري الاسباني الممتاز وحصد اربع نقاط في أول مباراتين.

وذكرت تقارير ان تيباس عقد اجتماعا مع فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لسيتي لمناقشة القضية.

وانتقدت رابطة الدوري الفرنسي بشدة تيباس «هذه التصريحات غير الجديرة بالاهتمام غير مناسبة من مؤسسة محترمة وناجحة مثل رابطة الدوري الاسباني».